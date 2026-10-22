पुणे

Pune Grand Tour Competition : पुण्यात ७५ किलोमीटर लांबीचे नवे सायकल ट्रॅक उभारणार; महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांचे निर्देश

PMC Plans 75 Km New Cycle Tracks for Pune Grand Tour : ‘पुणे ग्रँड टूर’ आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने शहरात ७५ किलोमीटर लांबीचे सलग आणि सुरक्षित सायकल ट्रॅक विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - रस्ते अरुंद होत आहेत म्हणून शहरातील पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक काढून टाकून वाहनांना वाट मोकळी करून देण्याचे नियोजन केले होते. आता शहरात आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होत आहे, त्यानिमित्ताने ७५ किलोमीटर लांबीचे सायकल ट्रॅक नव्याने तयार करण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. पण सध्याच्या सायकल ट्रॅकची स्थिती कधी सुधारणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.

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