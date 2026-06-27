Palkhi Sohala: ज्ञानेश्वर-तुकाराम पालखी सोहळा: पालखी मार्ग अतिक्रमणमुक्त, स्वच्छ व सुरक्षित ठेवण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे पुण्यात आगमन होणार आहे. लाखो वारकऱ्यांची सुरक्षा, स्वच्छता, निवास यासाठी काटेकोर नियोजन करा, त्याच प्रमाणे पालखी मार्गातील अतिक्रमणे, अनधिकृत जाहिरात फलक, स्वागत कमानी तातडीने हटविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिले आहेत. .विश्रांतवाडी येथील मुख्य चौकात उड्डाणपुलाचे आणि भुयारी मार्गाचे काम सुरु आहे. तेथे वारकऱ्यांना चालताना त्रास होऊ नये, खड्ड्यात पडू नये यासाठी रस्त्याच्या कडेने बॅरिकेडिंग करावे, पथ विभागाने रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून पालखी मार्ग सुस्थितीत ठेवण्याचे नियोजन करावे असे सांगण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने पोर्टेबल शौचालये, जेटिंग मशीन, स्वच्छता व निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्युत विभागाने प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही व जनरेटरची व्यवस्था करावी, तर आरोग्य विभागाने वैद्यकीय पथके, औषधसाठा व रुग्णवाहिका सज्ज ठेवाव्यात, असेही सांगण्यात आले..वॉर्ड कार्यालयांना पालखी मार्गावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत जाहिराती व पोस्टर्स हटविणे, झाडांच्या फांद्या छाटणे आणि मार्ग स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. भवन विभागाने आवश्यक ठिकाणी वॉटरप्रूफ मंडप उभारावेत, पाणीपुरवठा विभागाने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, तर शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये वारकऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पशुवैद्यकीय विभाग, आकाशचिन्ह विभाग आणि इतर संबंधित विभागांनीही समन्वयाने काम करून पालखी सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच वारकऱ्यांसाठी फूट मसाज मशीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला..अन्य महत्त्वाच्या सूचनापालखी मार्गावरील सर्व झाडांच्या फांद्या छाटून मार्ग अडथळामुक्त करण्याच्या सूचना.वारकऱ्यांसाठी पायांची मालिश करण्यासाठी यंत्र उपलब्ध करून द्यावेत.पालखी मार्गावरील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करावाआपत्कालीन परिस्थितीसाठी सर्व विभागांनी समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष तयार करणेपालखी मार्गावरील सर्व सुविधा, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्रुटी दूर करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.