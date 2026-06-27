पुणे

Palkhi Sohala: ज्ञानेश्वर-तुकाराम पालखी सोहळा: पालखी मार्ग अतिक्रमणमुक्त, स्वच्छ व सुरक्षित ठेवण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

पालखी सोहळ्यासाठी पुणे महापालिकेची धावपळ; अतिक्रमण, अनधिकृत कमानी व फलक हटवण्याचे आदेश, स्वच्छता-सुरक्षा आणि निवास व्यवस्थेसाठी काटेकोर नियोजन
Pune Municipal Corporation orders removal of encroachments on Palkhi route for Wari

Pune Municipal Corporation orders removal of encroachments on Palkhi route for Wari

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे पुण्यात आगमन होणार आहे. लाखो वारकऱ्यांची सुरक्षा, स्वच्छता, निवास यासाठी काटेकोर नियोजन करा, त्याच प्रमाणे पालखी मार्गातील अतिक्रमणे, अनधिकृत जाहिरात फलक, स्वागत कमानी तातडीने हटविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिले आहेत.

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