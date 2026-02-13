Pune News : पुणे महापालिकेत पदोन्नतीवरून प्रशासनावर दुजाभावाचा आरोप, आयुक्तांचा खुलासा

पुणे

PMC promotion discrimination controversy 2026 : पुणे महापालिका सर्वसाधारण सभेत पदोन्नतीतील दुजाभावाचा आरोप झाला. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आरोप फेटाळले. १,९३२ जणांचे हयात प्रमाणपत्र नसल्याने पेंशन बंद असल्याचे स्पष्ट करत प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल असे सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेत अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना ठरावीक विभागातील अधिकाऱ्यांबाबत योग्य निर्णय घेतला जातो. काहींवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप आज सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर करण्यात आला. त्यावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी खुलासा करत प्रशासन कोणताही दुजाभाव करत नाही असा खुलासा सभागृहात केला.

