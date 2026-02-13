Pune News : पुणे महापालिकेत पदोन्नतीवरून प्रशासनावर दुजाभावाचा आरोप, आयुक्तांचा खुलासा

पुणे : पुणे महापालिकेत अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना ठरावीक विभागातील अधिकाऱ्यांबाबत योग्य निर्णय घेतला जातो. काहींवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप आज सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर करण्यात आला. त्यावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी खुलासा करत प्रशासन कोणताही दुजाभाव करत नाही असा खुलासा सभागृहात केला..नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये होत असलेल्या दुजाभावाचा मुद्दा उपस्थित केला. ठरावीक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली गेली आहे हे योग्य नाही. सरसकट सर्व विभागांचा निर्णय घ्या अशी मागणी सभागृहात केली. तर नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी शिक्षण विभागात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन सुरु केले जात नाही, अनेक महिने वाट पाहावी लागत असून, कर्मचाऱ्यांची अडवणूक सुरु लडकत शाळेतील शिक्षणाच्या नावासह सभागृहात माहिती दिली..आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यावर खुलासा केला. ते म्हणाले,‘‘प्रेस विभागात आत्तापर्यंत कधीच पदोन्नती झालेली नव्हती ती आम्ही केली. लेखा अधिकारी पदासाठी बी.कॉम., अर्थशास्त्र पदवी असली पाहिजे. पण समाजशास्त्र विषयातील पदवीधर अर्ज करत आहेत. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये सीपीएसची पदवी रद्द केली आहे. पण त्यामुळे पदोन्नतीसाठी शासनाकडे विचारणा केली आहे. त्यामुळे पदोन्नती झालेली नाही. आम्ही कोणत्याही अधिकाऱ्यांबाबत दुजाभाव करत नाही..Premium|Aravalli mining controversy : संवर्धन आणि विकासाचा संघर्ष.हयात प्रमाणपत्र न दिल्याने पेंशन बंदमहापालिकेकडून १४ हजार १२१ जणांना निवृत्ती वेतन दिली जाते. त्यातील १२ हजार १८७ जणांनी हयात प्रमाणपत्र बँकेत जमा केलेले. १ हजार ९३२ जणांनी हयात प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांचे पेंशन बंद झाले आहे. तर अन्य काही जणांची पेंशन बंद असून, ती लवकरच सुरु करून दिली जाईल, अशी माहिती आयुक्त राम यांनी आयुक्तांना दिली..संकेत पाळताना आयुक्तांचीही झाली गडबडसभागृहात अनेक नगरसेवक नवीन आहेत. त्यांना सभागृहात कसे वागावे, महापौर आसनावर बसलेल्या असताना उठताना किंवा बसताना त्यांचा मान राखला पाहिजे. पण सभागृहात हे घडत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे असा मुद्दा प्रशांत जगताप यांनी मांडला. त्यानंतर काही वेळातच नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना आयुक्तांनकडून संकेतांचे पालन झाले नाही. ते खुर्चीत बसून उत्तर देत होते. नगरसेवकांनी ही चूक निदर्शनास आणून देताच आयुक्तांनी ‘‘माझे चुकले, मी पहिलेंदाच सर्वसाधारण सभेला सामोरे जात आहे. त्यामुळे मला नियमांची माहिती नव्हती असे सांगितले.’’ आणि त्यांनी त्यानंतर उभे राहून प्रश्नांची उत्तरे दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.