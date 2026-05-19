Pune Property Tax: ड्रोन सर्वेक्षणातून पुण्यातील करबुडव्या मिळकतींचा पर्दाफाश; ९० मिळकतींतूनच ७५ कोटींचे उत्पन्न उघड

पुणे : शहरात चार लाखांहून जास्त मिळकतींना कर न लागल्याने तसेच वापरात बदल करूनही नोंद न झाल्याने महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. अशा मिळकतींचा शोध घेण्यावर मिळकतकर विभागाला मर्यादा येत असताना महाप्रित संस्थेच्या थ्रीडी ट्विन ड्रोन सर्वेक्षणातून करबुडव्या मिळकती सहज शोधता येत असल्याचे समोर आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ९० मिळकतींमधून सुमारे ७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढू शकते, असे स्पष्ट झाले आहे. मात्र महाप्रितने मागितलेल्या मोबदल्यावर तोडगा न निघाल्याने हा प्रस्ताव सध्या रखडला आहे..पुणे शहराच्या सर्वच भागात झपाट्याने बांधकाम होत आहेत. निवासी तसेच व्यावसायिक मिळकतींची संख्या वाढत आहे. पण त्यातुलनेत नवीन मिळकतकराची आकारणी होणाऱ्या मिळकतींची संख्या खूप कमी आहे. त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर होत आहे. महापालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने किंवा मिळकतधारकाने करआकारणीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित असते. त्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी करून कर निश्चित केला जातो. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार शहरात सुमारे चार लाख मिळकतींची नोंदच झालेली नाही. त्यातून महापालिकेला एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळू शकतो..तर पितळ उघडे पडेलमहापालिकेने महाप्रित संस्थेला आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. त्याअंतर्गत संपूर्ण शहराचे थ्रीडी ट्विन ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. प्रत्येक रस्त्याने ड्रोनची गाडी तसेच आकाशातून ड्रोन फिरून माहिती संकलीत केली आहे. तसेच मिळकतकराची आकारणी होत असलेल्या मिळकती कोणत्या आणि कर आकारणी न झालेल्या मिळकती याची माहिती देखील या सर्वेक्षणातून संकलित केली आहे. त्यामुळे एका क्लिकवर सर्व मिळकतींची कुंडली पाहता येणार आहे. त्यामुळे महाप्रितच्या या सर्वेक्षणाची अंमलबाजवणी झाल्यास करबुडव्या मिळकतधारकांचे पितळ उघडे पडणार आहे..७५ कोटींचा प्रस्ताव सादरमहाप्रितने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून मिळकतकर विभागाकडे ७५ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या फाइल मिळकतकर विभागाकडे पाठविल्या होत्या. यात ७८ मिळकतींमधून सुमारे ५५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. याची क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय माहिती सकाळकडे आहे. तर उर्वरित १२ मिळकतींमधून सुमारे २० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. या सर्वेक्षणाबाबत महाप्रितकडून ३० टक्के मोबदला मागितला आहे. पण हा खूप जास्त असल्याने मिळकत विभागाने या फाइल नाकारल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो. पण अजून ही चर्चा झालेली नसल्याने फाईल्स बाजूला पडल्या आहेत..''महाप्रितने ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणाचा फायदा शहराला होऊ शकतो. पण त्यांच्याकडून वसुलीच्या ३० टक्के इतका मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव व्यवहार्य नाही. त्यामुळे फाइल स्वीकारण्यात आली नाही. या मोबदल्याची टक्केवारी कमी व्हावी यासाठी वरिष्ठांकडे चर्चा केली जाणार आहे.''- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग.९ टक्क्यावर तोडगा ?महाप्रितने ३० टक्के इतका मोबदला मागितला असला तरी तो प्रशासनास मान्य नाही. त्याऐवजी ज्या महाप्रिततर्फे ज्या कंपनीने सर्वेक्षण केले आहे त्या कंपनीला थेट ९ टक्के मोबदला देऊन मिळकती शोधण्याचे काम केले जाऊ शकते अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली..करबुडवलेल्या मिळकतीचा क्षेत्रीय कार्यालय निहाय गोषवाराक्षेत्रीय कार्यालय - नोंदणी न झालेल्या मिळकतींची संख्या - वसुलीची रक्कमढोले पाटील रस्ता - ८ - १४,३८,९५,२४०औंध-बाणेर - २३ - २, १३, १९,७००घोले रस्ता-शिवाजीनगर- २४ - १७,२७,६६,९६६हडपसर - २ - ३,७५, १०, ३२४धनकवडी - १३ - १३,७९,०३५नगर रस्ता वडगाव शेरी - २ - १५,०७,९६,८०२येरवडा - ७ -३,६९,५६,५१९एकूण - ७८ - ५५,३४,७९,६१८.