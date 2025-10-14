पुणे

PMC Corruption : पुण्यात एकाच रस्त्यावर दुबार खर्चाची निविदा, ३१ लाखांचा वाद

Pune Grand Challenge : पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील खडी मशिन चौक ते येवलेवाडी या रस्त्यावर सहा महिन्यांपूर्वी डांबरीकरण होऊनही, आता पुन्हा रंगरंगोटी आणि दुभाजक दुरुस्तीसाठी ३१ लाख रुपये खर्च करत दोन वेळा निविदा काढल्याने पुणे महापालिकेचा कारभार वादात.
PMC Corruption

PMC Corruption

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी खडी मशिन चौक ते येवलेवाडी या रस्त्याचा समावेश केला आहे. तेथे महापालिकेतर्फे रस्ते दुरुस्ती केली जाणार असताना आता त्याच रस्त्यावर ३१ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. एकाच कामासाठी दोन वेळा निविदा काढली जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
Corruption
pmc
Corruption Case
cycle rally

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com