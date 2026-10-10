Illegal Road Digging : बेकायदा रस्ता खोदल्याने साडेसहा कोटींचा दंड; महापालिकेच्या पथ विभागाची कारवाई

पुणे - सुसगाव येथे विनापरवाना रस्ते खोदाई केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने बांधकाम व्यावसायिकाला सहा कोटी ४३ लाख ७३ हजार ७६० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वीही याच व्यावसायिकाला ९५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. त्यामुळे ही दंडाची रक्कम त्वरित वसूल करावी अशी मागणी रयत स्वाभिमानी संघटनेने केली आहे..सुसगाव येथील सर्वे क्रमांक १२७/१ आणि २ पार्ट/ज/३ तसेच सर्वे क्रमांक १२७/१ आणि पार्ट अ/२ येथील बांधकामादरम्यान विनापरवाना सुमारे १७०० मीटर लांबीची रस्ते खोदाई करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत रयत स्वाभिमानी संघटनेचे संघटक ऋषिकेश कानवटे यांनी पथ विभागाकडे तक्रार केली होती. पथ विभागाने संबंधित तक्रारीची पडताळणी केली असता त्यात तथ्य आढळून आले..शहरात खासगी कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिक यांना सेवा वाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम करायचे असेल तर त्यासाठी प्रतिफूट १२ हजार १९२ रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. हे पैसे भरल्यानंतरच परवानगी दिली जाते. पण या बिल्डरने बिना परवानगी रस्ता खोदाई केल्याने त्यास तीन पट शुल्क लावून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता अजिभीज आंबेकर यांनी यास दुजोरा दिला..दंडाची वसुली कराया सुस भागात या बांधकाम व्यावसायिकाने यापूर्वी बिनापरवानगी खोदाई केल्याने त्यास ९५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. पण त्याने ही रक्कम अजूनही महापालिकेत भरलेली नाही. आता पुन्हा एकदा बेकायदा खोदाई केल्याने ६ कोटी ४३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम लवकर वसूल करावी अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे..बाणेर भागात खोदाईनंतर निकृष्ट कामबाणेर भागात एका बांधकाम व्यावसायिकाने विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी महावितरणच्या योजनेतून अर्ज करून त्यावर खोदाई शुल्कावर ५० टक्के सवलत मिळवली व ५० टक्के अनामत रक्कम भरली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम परत दिली जाणार आहे. या बिल्डरने सुमारे २८०० मिटरची परवानगी घेऊन मुदतीत १८०० मिटरचे काम केले. पण रस्ता दुरूस्ती निकृष्ट दर्जाची झाल्याने पुन्हा खड्डे पडले आहेत. हा रस्ता पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे तेथे आता महापालिकेला डांबरीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च होणार असल्याने महापालिकेने अनामत रक्कम परत देण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी राजकीय दबाव टाकून उर्वरित कामासाठी अनामत रक्कम परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.