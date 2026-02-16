Pune News : महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांसाठी दोन हजार कोटीचे कर्ज घेण्याची तयारी

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील पाणी पुरवठ्याचे आणि सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरु केली आहे. जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट गावात जाऊन पाहणी केली आहे. .शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये घेतला होता. ही गावे महापालिकेत आल्याने ग्रामपंचायतीपेक्षा तेथे नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास होईल. इमारती बांधताना अनधिकृत इमले उभे राहण्यावर मज्जाव येईल, नागरिकांना पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, चांगले रस्ते, पथ दिवे, उद्यान, नाट्यगृह आदी सोई सुविधा मिळतील यासाठी या गावांचा समावेश करण्यात आला..ही गावे महापालिकेत आली तरी तत्कालीन राज्य सरकारने याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारी पीएमआरडीएला दिले. पीएमआरडीएने केलेला विकास आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने सरकारने तो रद्द केला आहे. तर बांधकाम परवानगीचे अधिकार काही दिवसांपूर्वी महापालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत.ही गावे महापालिकेत येऊन पाच वर्ष होत आलेली असली तरी त्यांचा विकास आराखडा असूनही तायर झालेला नाही. तसेच सोई सुविधा न मिळता मिळकतकर कर वसूल केला जात आहे, अशी टीका ग्रामस्थांकडून केली जाते..७ गावांचा खर्च ७९० कोटी२३ गावांपैकी १६ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाची निविदा मार्गी लागली आहे. पण पूर्व भागातील वाघोली, लोहगाव, मांजरी, शेवाळवाडी, वडाचीवाडी, औताडवाडी, हंडेवाडी आणि पश्चिम भागातील बावधन या गावासाठी सांडपाणी योजना तयार केली आहे.या सात गावांसाठी ७९० कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यात चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, ३७८ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी संकलनासाठी वाहिनी टाकणे, ४६ किलोमीटरची मुख्य सांडपाणी वाहिनी यासह ३१ किलोमीटरची अन्य सांडपाणी वाहिनी टाकणे याचा समावेश आहे. हा निधी जागतिक बँकेकडून उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत..१२०० कोटीची पाणी पुरवठा योजनासमाविष्ट २३ गावात महापालिकेला पाणी पुरवठ्यासाठी जलवाहिनी टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, पाण्याच्या टाक्या बांधणे, मिटर बसविणे अशी कामे करायची आहेत. त्यासाठी जवळपास ५ ते ६ पॅकेज तयार करण्यात आली आहेत. यातील लोहगाव वाघोलीसासाठी ३२३ कोटी रुपयांची निविदा काढून काम सुरु झाले आहे. अन्य गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या योजना सुरु करण्यासाठी महापालिकेला निधीची आवश्यकता असल्याने जागतिक बँकेकडून २ हजार कोटीचे कर्ज घेतले जाणार आहे..‘समाविष्ट २३ गावातील पाणी पुरवठा योजना व सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी महापालिका जागतिक बँकेकडून दोन हजार कोटीचे कर्ज घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यातून या गावात वेगामध्ये काम पूर्ण होतील.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.