Pune News : पुणे महापालिकेच्या २० गॅस दाहिन्या तात्पुरत्या बंद

इराण-इस्राईल युद्धाचा परिणाम आता भारतातही दिसू लागला आहे.
PMC Temporarily Shuts Down 20 Gas Crematoriums

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - इराण-इस्राईल युद्धाचा परिणाम आता भारतातही दिसू लागला आहे. गॅस पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठी एलपीजीला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले असून त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने शहरातील स्मशानभूमींमधील २० गॅस दाहिन्या तात्पुरत्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

