Pot Holes : खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास मिळणार भरपाई; पुणे महापालिकेकडून आदेशाची अंमलबजावणी

मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड पाठोपाठ आता पुणे महापालिकेनेही रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नुकसान भरपाई देण्यासाठी घेतला पुढाकार.
पुणे - मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड पाठोपाठ आता पुणे महापालिकेनेही रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जखमी होणाऱ्या किंवा मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. संबंधित समितीद्वारे त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांची पडताळणी करून अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात दिला जाणार आहे.

