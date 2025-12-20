Pot Holes : खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास मिळणार भरपाई; पुणे महापालिकेकडून आदेशाची अंमलबजावणी

पुणे - मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड पाठोपाठ आता पुणे महापालिकेनेही रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जखमी होणाऱ्या किंवा मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. संबंधित समितीद्वारे त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांची पडताळणी करून अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात दिला जाणार आहे. .पुणे शहरासह राज्यातील विविध शहरांमध्ये पदपथ तयार करणे, जलवाहिन्या, विद्युत, सांडपाणी वाहिन्या, सीसीटीव्हीचे जाळे, फायबर ऑप्टिकल केबलचे जाळे अशा विविध कामांसाठी तसेच उड्डाण पूल, रस्ते रुंदीकरण अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी रस्त्यांची खोदाई केली जाते. संबंधित रस्ते दुरुस्ती व्यवस्थित न केल्यामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात..या खड्ड्यांमध्ये दुचाकींचे अपघात होऊन नागरिकांचा जीव हकनाक जातो. त्याचबरोबर नागरिकांना कायमचे अपंगत्व वाट्याला येते. अनेक कुटुंबीयांना रस्त्यांवरील खड्डे, नादुरुस्त चेंबर, गतिरोधक, रस्त्याच्या दोन भागांना जोडणाऱ्या पट्ट्यांमुळे अपघात होऊन आपले आप्तस्वकीय गमविण्याची वेळ येते.दरम्यान, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या मृत्यूचे, जखमी होण्याचे प्रमाण वाढू लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्यातील महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ऑक्टोबरमध्ये आदेश दिला होता. त्यानुसार, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांना संबंधित महापालिका प्रशासनास जबाबदार धरून अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशामध्ये नमूद केले होते..न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाची मुंबई, ठाणे व पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांनी तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ पुणे महापालिका प्रशासनानेही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करत नागरिकांना अर्ज पाठविण्याचे आवाहन महापालिकेने केले होते..महापालिकेकडून समिती स्थापनपुणे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने विविध विभागांचा सहभाग असणाऱ्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेने जाहिरातीद्वारे नागरिकांना अर्ज पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. आलेले अर्जांची विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणाऱ्या समितीकडून पडताळणी केली जाईल.त्यानंतर संबंधित कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित केले जाणार आहे. किती नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे? त्यासाठी कालावधी निश्चित केला आहे का? याबाबत महापालिकेने अद्याप नियमांमध्ये स्पष्टता आणलेली नाही..महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची लांबी (किलोमीटरमध्ये)१४०० - जुन्या हद्दीतील रस्त्यांची लांबी७०० - समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांची लांबी९०० - डांबरी रस्त्यांची लांबी५०० - सिमेंट कॉक्रीट रस्त्यांची लांबी.महापालिकेच्या हद्दीत खड्ड्यांमुळे नागरिक जखमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. त्यासाठी समिती तयार केली आहे. समितीकडून अर्जांची पडताळणी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल.- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.