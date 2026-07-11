Pune Ness: ना गटार स्वच्छ, ना जाळी दुरुस्त! पुण्यात महापालिकेच्या निष्काळजीपणाचा फटका तुटलेल्या जाळीत पाय अडकून पादचारी जखमी

पुणे: शहरातील पावसाळी गटारे १०० टक्के स्वच्छ केली, त्यावरील जाळ्या बदलल्या असा दावा महापालिका प्रशासन करत आहे. मात्र, शिवाजी रस्त्यावरील वर्दळीच्या जागेवर महापालिकेने ना गटार साफ केले ना जाळी बदलली. त्यामुळे या चेंबरमध्ये पादचाऱ्यांचा पाय अडकून ते जखमी होत आहेत, तर गाड्या अडकून नुकसान होत आहे. तरीही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडलेले नाहीत. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी शहरात पावसाळी गटार स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीसाठीही निविदा काढली असून, या भागातील १०० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रभाग क्रमांक २५ शनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडई प्रभागात अनेक ठिकाणी कामे व्यवस्थित झालेली नाहीत. शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील मोबाईल मार्केटच्या येथील पावसाळी गटार गाळाने तुडुंब भरलेले आहे. त्यामुळे त्यात पावसाचे पाणी जात नाही. .तसेच त्यावरील चेंबरची जाळी तुटून अनेक दिवस उलटून गेले. आषाढी वारीच्या काळात या चेंबरची जाळी न बदलता केवळ बॅरिकेड ठेवण्यात आले होते. मात्र, आज वारकरी सासवडच्या दिशेने गेल्यानंतर तेथील बॅरिकेड काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे या चेंबरमध्ये पाय अडकून पादचारी पडले, या भागात माल वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टेम्पो अडकून पडत आहेत. पण येथील चेंबर स्वच्छ करण्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना अद्याप वेळ मिळालेला नाही, अशी तक्रार नागरिक बाळासाहेब रुनवाल यांनी केली..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...\rविश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त प्रदीप आव्हाड म्हणाले, ‘‘त्याठिकाणचे चेंबर व पावसाळी गटार स्वच्छ केले होते. कदाचित बाहेर काढून ठेवलेला गाळ पुन्हा आतमध्ये वाहून गेला असू शकतो. याठिकाणी पुन्हा स्वच्छता करून घेऊन जाळी बदलली जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.