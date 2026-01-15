Abhay Yojana : अभय योजनेचा आज शेवटचा दिवस; पुणे पालिका तिजोरीत दोन महिन्यांत ६४५ कोटी जमा

पुणे - महापालिकेने मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी राबविलेल्या अभय योजनेत मागील दोन महिन्यांत ६४५ कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. बुधवारी एका दिवसात सुमारे ७० कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. गुरुवारी (ता. १५) अभय योजनेचा शेवटचा दिवस असणार आहे. त्यानंतर ही योजना बंद होणार आहे. .महापालिकेस शहरातील विविध प्रकारची विकास कामे, विविध प्रकल्पांची कामे करताना तसेच संबंधित कामांच्या भूसंपादनासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात अडचण येते. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून अभय योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेस सुमारे ८०० कोटी मिळणार असल्याची शक्यता महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली होती..महापालिकेने १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जे थकबाकीदार थकबाकी भरतील, त्यांना दंडावरील रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे थकबाकीची मूळ रक्कम आणि थकबाकीवरील २५ टक्के दंड एवढी रक्कम भरावी लागणार होती.महापालिकेने अभय योजनेतून निश्चित केलेले थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणखी दीडशे कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत येणे अपेक्षित आहे. मात्र, गुरुवारी (ता. १५) या योजनेचा शेवटचा दिवस असणार आहे. त्यामुळे अखेरच्या दिवसात किती रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, बुधवारी (ता. १४) सायंकाळपर्यंत एका दिवसात ७० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर आतापर्यंत एकूण ६४५ कोटी रुपये या योजनेतून वसूल झाले आहेत. अद्याप थकबाकी न भरलेल्या नागरिकांना १५ जानेवारीपर्यंत थकबाकी भरता येणार आहे, तरच त्यांना थकबाकीच्या दंडावरील सवलत मिळणार आहे.मुदतीनंतर दंडावरील सवलत मिळणार नाही. नागरिकांना आपली थकबाकी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन भरता येणार आहे. तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्येही सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६ या वेळेत थकबाकी भरता येणार आहे..अभय योजनेमध्ये आतापर्यंत ६४५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. गुरुवारी (ता. १५) अभय योजनेचा शेवटचा दिवस आहे. त्यानंतर अभय योजना बंद होणार आहे. त्यानंतर नागरिकांनी थकबाकीच्या दंडावरील सवलत मिळू शकणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना गुरुवारी आपली थकबाकी भरण्यास प्राधान्य द्यावे.- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.