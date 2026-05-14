सातारा रस्त्यावरील वाहतुकीत बदल

पुणे, ता. १४ : स्वारगेट-कात्रज बीआरटी मार्गावरील पीएमपीच्या बस वाहतुकीत आणि थांब्यांच्या रचनेत मेट्रोच्या कामांमुळे बदल केला आहे, त्याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन पीएमपी प्रशासनाने केले आहे.
स्वारगेट ते कात्रजदरम्यान भुयारी मेट्रोच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होत आहे. ती दूर करून प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पीएमपीने बससेवेच्या मार्गात तात्पुरते बदल केले आहेत. तसेच यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नॉन बीआरटी बस थांब्यांची व्यवस्था केली आहे, असे पीएमपी प्रशासनाने नमूद केले आहे.
असा आहे बदल...
- पंचमी हॉटेल व भापकर पंप परिसर :
स्वारगेटकडून कात्रजकडे जाताना तसेच कात्रजकडून स्वारगेटकडे येताना बस वाहतूक मुख्य मार्गातून होईल
- अरण्येश्वर कॉर्नर व नातूबाग परिसर :
स्वारगेटकडून जाताना तसेच कात्रजकडून येताना बस वाहतूक सेवा रस्त्यावरून होईल
- पद्मावती, के. के. मार्केट, बालाजीनगर, भारती विद्यापीठ, कात्रज प्राणिसंग्रहालय व मोरे बाग परिसर :
स्वारगेटकडून कात्रजकडे जाताना बस वाहतूक बीआरटी मार्गातून होईल तसेच कात्रजकडून स्वारगेटकडे येताना बस वाहतूक सेवा रस्त्यावरून होईल
