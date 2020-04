पीएमपीच्या बस आता मिळणार भाडेतत्त्वावर

पुणे - लॉकडाउनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पीएमपीने बस भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपन्यांना या बस उपलब्ध होणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशात २४ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. तेव्हापासून पीएमपीची शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये बससेवा बंद आहे. या दोन्ही शहरांत सध्या फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक पीएमपीकडून सुरू आहे. त्यासाठी सुमारे १२० बस रोज धावतात. सुमारे १४०० बस सध्या विविध आगारांत उभ्या आहेत. चाकण, हिंजवडी, भोसरी, चिंचवड, रांजणगाव आदी ठिकाणी अनेक कंपन्या सुरू आहेत. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूकीसाठी या बस वापरता येतील, असे आवाहन पीएमपीने केले आहे. या कंपन्यांना दरमहा करारानुसार बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ८३ रुपये ५० पैसे प्रती किलोमीटर दराने आकारणी होणार आहे. दरमहा किमान दोन हजार किलोमीटरचे पैसे संबंधित कंपनीकडून आकारले जाणार आहेत. ज्या कंपन्यांना बस हव्या आहेत, त्यांनी माहितीसाठी ०२० - २४५०३३०० किंवा ९८८१४९५५८२ या मोबाईलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन वाहतूक व्यवस्थापक अनंत वाघमारे यांनी केले आहे.

