पुणेकरांसाठी गुडन्युज ! 11 मार्गांवर पीएमपीची एक्स्प्रेस सेवा 

पुणे : कमीत कमी वेळात प्रवाशांना पीएमपीच्या बस प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने एक्स्प्रेस बसची योजना जाहीर केली आहे. येत्या शुक्रवारपासून (ता. 25) तिची शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील 11 मार्गांवर अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. पुण्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रयोग राबविला जात आहे. मुंबईमध्ये बेस्टकडून एक्स्प्रेस बससेवा राबविली जात आहे. त्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्येही ही बससेवा राबविली जाणार आहे. एक्स्प्रेस बससाठी प्रवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे जादा शुल्क आकारण्यात येणार नाही. सध्याच्याच बस तिकिटात ही योजना राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप यांनी दिली. एक्स्प्रेसमधील बससेवा दर 30 ते 60 मिनिटांनी प्रवाशांसाठी उपलब्ध असेल. ही बस प्रवाशांना ओळखता यावी, यासाठी बसवर फलक लावण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे. अशी असेल एक्स्प्रेस बससेवा

उदाः निगडी- कात्रज मार्गावर (मार्ग क्र. 42) बस सध्या 29 किलोमीटर धावते. या मार्गावर 59 थांबे आहेत. प्रत्येक थांब्यावर बस थांबत असल्यामुळे प्रवासासाठी एकूण सुमारे दीड ते दोन तास लागतात. आता या मार्गावर 13 प्रमुख थांब्यांवरच बस थांबणार आहे. प्रवासी संख्या सर्वाधिक असलेले दोन्ही शहरांतील 11 मार्ग निवडण्यात आले आहेत. त्यावर एक्स्प्रेस बससेवा शुक्रवारपासून धावणार आहे. या मार्गांवर धावणार एक्स्प्रेस बस

मार्ग क्र. --- मार्गाचे नाव --------अंतर कि. मी. ---------एकूण थांबे ------ नवे थांबे

42- कात्रज --------निगडी ----------------------29---------59--------------13

64 ब--भेकराईनगर - एनडीए गेट-----29-------------------57-------------13

139 अ-भेकराईनगर - निगडी----------30--------------------58------------13

149----भेकराईनगर - निगडी ---------42---------------------83------------18

201----भेकराईनगर - आळंदी-----------34--------------------64------------12

204- भेकराईनगर - चिंचवडगाव ----32----------------------56----------14

208----भेकराईनगर - हिंजवडी (माण फेज 3)-39---------68--------------18

301---भेकराईनगर - कात्रज-----------18----------------------33-----------07

336----निगडी- वाघोली -----------31----------------------------58---------------15

348- निगडी-- पुणे स्टेशन -------24---------------------------47------------13

372--निगडी--------हिंजवडी -----------20-----------------------40-------------13

------------

Web Title: PMP express service will Start on 11 routes in pune