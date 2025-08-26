Heart Attack : पीएमपी चालकाला ह्रदयविकाराचा झटका; लक्ष्मी रस्त्यावरील घटना

पुणे - लक्ष्मी रस्त्यावरील बेलबाग चौकात पीएमपी चालकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी घडली. चौकात वाहतूक नियोजन करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी त्वरित चालकाला रुग्णालयात नेत त्याचे प्राण वाचवले..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी रस्त्यावर होत असलेल्या वाहतूक कोंडीचे नियोजन करण्यासाठी फरासखाना वाहतूक विभागातील पोलिस कर्मचारी रोमेश ढावरे आणि अर्चना निमगरे हे बेलबाग चौकात कार्यरत होते.त्याच वेळी लक्ष्मी रस्त्यावरून पुणे स्टेशन ते कोथरूड-कुंबरे पार्क या मार्गावरील बस निघाली होती. ही बर पीएमपी चालक अनिल लक्ष्मण अंबुरे (वय-४१, रा. वारजे माळवाडी) चालवत होते. बस बेलबाग चौकात आली असता अंबुरे यांना ह्रदयविकाराचा झटका आला. बस चालवीत असताना पीएमपी चालक अंबुरे अस्वस्थ झाल्याने प्रवासी घाबरले..त्यांनी बेलबाग चौकात वाहतूक नियोजन करणारे पोलिस कर्मचारी ढावरे आणि निमगरे यांना हाक मारून या घटनेची माहिती दिली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस कर्मचारी ढावरे आणि निमगरे यांनी बसचालक अंबुरे यांना बसमधून बाहेर काढले..वाहतूक नियोजन करणारे फरासखाना विभागाचे प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप मधाळे आणि उपनिरीक्षक संजय गायकवाड यांना घटनेची माहिती दिली. गर्दीत रुग्णवाहिका पोचण्यास उशीर होणार असल्याची शक्यता असल्याने ढावरे आणि निमगरे यांनी गर्दीत रिक्षाचालक राजेश शंकर आरकल (रा. मार्केट यार्ड) यांना थांबविले. आरकल यांनी त्वरित पोलिसांच्या मदतीने बेशुद्धावस्थेतील बसचालक अंबुरे यांना रिक्षात बसवले व रुग्णालयात दाखल केले. वेळेत उपचार मिळाल्याने अंबुरे यांचे प्राण वाचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.