Pune News: आधुनिकीकरणाच्या मार्गावर पीएमपीचा प्रवास; तांत्रिक प्रयोग यशस्वी; बहुतांश बसचे संचलन वेळापत्रकानुसार

पुणे: प्रवासी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने प्रथमच दोन सॉफ्टवेअरचे एकत्रीकरण केले असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. गुरुवारी रस्त्यावर धावलेल्या १,७७० बसपैकी ९३ टक्के बस वेळेत धावल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..बसची ‘जीपीएस’ यंत्रणा आणि वाहकांकडील ‘इटीएम’ मशीनचे सॉफ्टवेअर एकमेकांना जोडल्यामुळे हा बदल शक्य झाला आहे. यामुळे एकाच मार्गावर जास्त बस धावणे किंवा कमी प्रवासी संख्या असणे, अशा त्रुटींना आळा बसला आहे..Pune Water Theft: धायरीत अनधिकृत नळजोडीसाठी मुख्य जलवाहिनी फोडली; हजारो लिटर पाणी वाया, पाणीचोरी रॅकेटवर कारवाईची तयारी.पूर्वी वेळापत्रकाची जबाबदारी आगार व्यवस्थापकांकडे असल्याने मानवी हस्तक्षेपामुळे परिचालनात त्रुटी राहत होत्या. यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने ‘इबिक्स’ आणि ‘कार्गोएफएल’ या दोन ‘रिअल टाइम डेटाबेस’ सॉफ्टवेअरचे एकत्रीकरण केले आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढून प्रवाशांचा वेळ वाचण्यास मदत होत आहे..फायदा काय झाला?ज्या मार्गांवर प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी आहे, त्या मार्गावरील बसची संख्या कमी झाली. परिणामी इंधन आणि वेळेची बचत.बस उशिरा धावण्याचे प्रमाण कमी झाले. सॉफ्टवेअर वाहतूक आणि अंतराचा अचूक अंदाज घेऊन वेळापत्रक आखण्यास सुरुवात.ज्या मार्गांवर गर्दी जास्त आहे, तिथे सॉफ्टवेअरच्या विश्लेषणानुसार अधिक बस सोडण्यास प्रारंभ.‘डेड किलोमीटर’ (प्रवासी नसताना बस धावणे) कमी झाले. परिणामी वाहतूक खर्चात बचत होईल..Premium|Milind Shinde Popatwale Singer : 'पर्याय नसून अपरिहार्य कसे व्हावे?' अंतिम यादीतून नाव बाद होणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराची अंतर्मुख करणारी गोष्ट.‘जीआयएस’ मॉडेलचा वापरभौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) हे एक असे संगणक तंत्रज्ञान आहे. जे कोणत्याही ठिकाणचा नकाशा आणि त्या ठिकाणाशी संबंधित माहिती एकत्र जोडते.यामुळे ‘गुगल मॅप्स’वर केवळ रस्ता दिसत नाही, तर वाहतुकीची स्थिती, बसला जायला किती वेळ लागेल, हे समजते.कोणत्या थांब्यावर प्रवाशांची जास्त गर्दी आहे. तिथे बसची गरज किती आहे, हे ठरविता येईल.बस सध्या कुठे आहे, थांब्यावर किती वेळात पोहोचेल हे समजणे सोपे.."सॉफ्टवेअरचे एकत्रीकरण केल्याचा फायदा आता दिसत आहे. बस वेळेवर धावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याशिवाय रस्त्यावर धावणाऱ्या बसच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कोणत्या कंत्राटदाराच्या किती बस धावत आहेत, किती फेऱ्या रद्द झाल्या आहेत, याची माहिती तत्काळ मिळते. त्यामुळे बसच्या संचालनाचे योग्य नियोजन होत आहे."- महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.