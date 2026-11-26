पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बस स्थानक आणि आगारांमधील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर प्रशासनाने त्याबाबत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पीएमपीएमएलच्या ३ स्थानकांत आणि १२ आगारांमध्ये एकूण २३१ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित सात स्थानके आणि पाच आगारांमध्ये टप्प्याटप्प्याने काम केले जाणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत सर्व आगारांमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..सकाळ’ने याबाबत अलिकडेच वृत्तमालिका केली होती. पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात सध्या सुमारे दोन हजार बस आहेत. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीची गरज लक्षात घेता आणखी एक हजार बस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात बसची संख्या तीन हजारांपर्यंत पोहोचणार आहे. परिणामी, बसचे पार्किंग, देखभाल-दुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आगारातील व्यवस्थापनासाठी सुरक्षित यंत्रणा असणे आवश्यक बनले आहे. मात्र, अनेक आगारांमध्ये पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने आगारातील मालमत्ता आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता..या पार्श्वभूमीवर आगारांमधील सुरक्षेच्या त्रुटींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आगाराची सुरक्षा वाऱ्यावर’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तमालिकेत आगारांमधील सुरक्षेचा अभाव, सीसीटीव्ही यंत्रणेची आवश्यकता आणि संभाव्य धोके यावर प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर प्रशासनाने सुरक्षेच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्वारगेट मुख्यालय, पिंपरी मुख्यालय आणि १७ आगारांसह विविध स्थानकांमध्ये सुमारे ५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट मुख्यालयासह १२ आगार आणि तीन स्थानकात कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे आगारातील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. बसच्या आवारातील ये-जा, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि बाहेरील व्यक्तींचा वावर यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. चोरी, अपघात किंवा अन्य अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची चित्रफीत उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे दोषींविरुद्ध कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटनांना आळा घालणे शक्य होणार आहे..प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हानसध्याच्या दोन हजार बस आणि भविष्यात दाखल होणाऱ्या आणखी एक हजार बसचा विचार करता आगारांमधील सुरक्षेचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून त्यांचे नियमित निरीक्षण, देखभाल आणि चित्रीकरण सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे मार्च २०२७ पर्यंत सर्व आगारांमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबरोबरच तिचे प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल..स्थानकाचे नाव आणि कॅमेऱ्यांची संख्यास्वारगेट मुख्यालय १५ भेकराई डेपो ३२ अप्पर डेपो १७ न.ता.वाडी डेपो ६कोथरूड डेपो २४ कात्रज डेपो ७ हडपसर डेपो २८ वाघोली डेपो २७ पुणे स्टेशन डेपो ५बाणेर डेपो २०निगडी ई-डेपो १८ स्वारगेट डेपो ३२ डेक्कन जिमखाना स्थानक १६ पुणे स्टेशन स्थानक ३२ हडपसर बस स्थानक ४.सीसीटीव्ही बसविण्याचे नियोजनपिंपरी डेपोभोसरी डेपो बालेवाडी डेपो शेवाळवाडी डेपो निगडी डेपो स्वारगेट बसस्थानक मनपा बसस्थानक कोथरूड बसस्थानक खडकी बाजार बसस्थानक मुकाई चौक बसस्थानक भोसरी बसस्थानक निगडी बसस्थानक.पीएमपीएमएलच्या मुख्य स्थानकांसह सर्व डेपोंमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत १२ डेपोंमध्ये आणि तीन स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही बसवून झाले आहेत. उर्वरित डेपो आणि स्थानकांमध्ये कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू आहे.- नागेश सोनावणे, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमपीएमएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.