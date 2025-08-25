PMPML Updates : ‘पीएमपी’चे दहा आगार भाडेतत्त्वावर; आगारांचा पुनर्विकास व उर्वरित जागेत व्यावसायिक इमारती होणार

पुणे : पीएमपीच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या दहा आगारांची नव्याने बांधणी करताना त्या जागेत व्यावसायिक इमारतीदेखील बांधण्यात येणार आहेत. ही जागा ४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर विकसित केली जाणार आहे. .व्यावसायिक जागेच्या वापरासाठी पूर्वी ३० वर्षांची मुदत होती. मात्र, त्यास अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. हे लक्षात घेत पीएमपी प्रशासनाने ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी आगारांची जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, राज्य सरकारने तो नाकारला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून ४९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर दहा आगारांचा विकास करण्याचे ठरले असून, त्याला लवकरच राज्य सरकारची मंजुरी मिळणार आहे..पीएमपीच्या तिकीट विक्रीमधून मिळणारे उत्पन्न हे मर्यादित असल्याने पीएमपी प्रशासनाने ‘नॉन फेअर रेव्हेन्यू’ अंतर्गत आपल्या जागांचा विकास व त्या जागा भाड्याने देण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक दिवसांपासून करीत आहे. मात्र, त्यासाठी केवळ ३० वर्षांची मर्यादा असल्याने त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद लाभत नव्हता. आता यावर पीएमपी प्रशासनाने तोडगा शोधून काढला आहे. ४९ वर्षांच्या मुदतीवर जागा उपलब्ध केली जाईल. तिथे नव्याने आगार बांधले जाईल व व्यावसायिक इमारत बांधली जाईल. यामुळे पीएमपीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे..पीएमपीच्या दहा आगारांचा व्यावसायिक हेतूने वापर होण्याच्या उद्देशाने ४९ वर्षांच्या मुदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्ल्यानुसार हा प्रस्ताव दिला आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएल.नवीन इमारती बांधणारहे दहा आगार ज्या जागेत आहेत, त्या जागेतच अस्तित्वात असलेले आगार पाडून त्या जागी नवीन इमारती बांधल्या जाणार आहेत. आताची इमारत सुमारे ४० ते ५० वर्षे जुनी झाली आहे. त्यामुळे काही इमारतींमध्ये नवीन सुविधा उपलब्ध करून देणे अवघड होत आहे. त्यामुळे आगारांच्या इमारती पाडून त्याजागी नवीन इमारती बांधून तिथे आधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील..पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधाप्रत्येक आगारात फास्ट चार्जिंगची सोयबससाठी मोठ्या पार्किंग शेड्स उभारणारबसची दैनंदिन तपासणी व दुरुस्तीसाठी आधुनिक कार्यशाळा उभारली जाईलऑटोमेटेड बस वॉशिंग मशिन बसवली जातीलप्रत्येक आगारात सीसीटीव्ही, जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग सेंटर राहीलप्रवासी सेवा सुधारण्याaवर भर दिला जाणार आहे.या दहा आगारांचा होणार विकासस्वारगेटन. ता. वाडीकोथरूडहडपसरअप्पर डेपोपुणे स्टेशननिगडीभोसरीपिंपरीकात्रज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.