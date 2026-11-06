Pune Transport :अल्प उत्पन्नाच्या पीएमपी बस फेऱ्या उद्यापासून बंद, दिवाळीनिमित्त तात्पुरते नियोजन, सुट्ट्या असल्याने प्रशासनाचा निर्णय

भोसरी : दिवाळीनिमित्त कामगारांना सुट्ट्या असल्याने अल्प उत्पन्न देणाऱ्या मार्गावर धावणाऱ्या बसची संख्या शनिवार (ता. ७) ते मंगळवार (ता. १०) या कालावधीत २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) आपल्या आगारांना दिले आहेत. त्यानुसार नियोजन केले जात आहे..पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका परिसरात ये-जा करण्यासाठी प्रवासी, कामगार, विद्यार्थी यांना पीएमपी बसचा एक प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रवाशांकडून प्रवासासाठी पीएमपी बसला प्राधान्यक्रम दिला जातो. दिवाळी सणानिमित्त कामगार आणि शाळांनासुट्ट्या लागत असल्याने बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी होते. त्यामुळे पीएमपीच्या उत्पन्नातही घट होते..हे टाळण्यासाठी अल्प उत्पन्न देणाऱ्या मार्गावर धावणाऱ्या बसची संख्या २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवास करताना बदलेल्या बसच्या वेळापत्रकाची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रवाशांच्या वेळेचा अपव्यय होऊन मानसिक त्रासही होण्याची शक्यता आहे. आळंदी मार्गावरील १६ पैकी २ बसच्या फेऱ्या बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे नरवीर तानाजीवाडी आगाराचे उपमुख्य व्यवस्थापक विजयकुमार मदगे यांनी सांगितले..बुधवारपासून सुरळीत सेवापीएमपीएमएलच्या मुख्य परिवहन व्यवस्थापकांनी आगार प्रमुखांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की "सध्या संचलनात असलेल्या बसच्या फेऱ्यापैकी अल्प उत्पन्न प्राप्त होणारे भाडे तत्वावरील बससह सकाळ व दुपार पाळीतील बसच्या फेऱ्या २५ टक्क्यांनी बंद ठेवण्यात याव्यात. मात्र, कुठल्याही मार्गावर सलग बस फेऱ्या बंद राहणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यावी. बुधवारपासून (ता. ११).सकाळ-दुपार पाळीत पूर्ण क्षमतेने बस मार्गावर पाठविण्यात याव्यात."दिवाळीमुळे प्रवाशांची संख्या कमी होत असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात सद्गुरुनगर आगारातील पिंपरी गाव, राजगुरुनगर, आळंदी, मुकाई चौक आदी मार्गावरील एक बस कमी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे हिंजवडी आयटी परिसर मार्गावरील १६ बसपैकी २ बसच्या फेऱ्या बंद ठेवण्यात येतील.- अशोक साबळे, आगार व्यवस्थापक, सद्गुरूनगर, पीएमपीएमएल, भोसरी.ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रमुख बाजारपेठेत खरेदी करण्यासाठी बसने प्रवास करणे सोयीचे असते. त्याचप्रमाणे राजगुरूनगरसारख्या लांबच्या शहात बसने प्रवास करणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे असते. त्यामुळे पीएमपीएमएलने बसच्या फेऱ्या बंद करताना प्रवाशांच्या सोयीचाही विचार करावा. बस फेऱ्या कमी झाल्याचा गैरफायदा खासगी प्रवासी वाहन चालक त्यांच्या भाडे दर वाढवून घेऊ शकतात. त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक झळ बसू शकते. - सुभान भोसले, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.