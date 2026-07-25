PMPML Financial Crisis: पीएमपीचा गाडा ‘उधारी’वर, उत्पन्नापेक्षा खर्च दुप्पट; ठेकेदार, इंधनाचे ३०० कोटी रुपये थकले

पुणे: पुणेकरांची जीवनवाहिनी असलेली ‘पीएमपीएमएल’ सध्या खडतर आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढत ‘प्रवास’ करीत आहे. महामंडळाचा एकूण खर्च हा उत्पन्नाच्या जवळपास दुप्पट झाला आहे. शिवाय, १५ जुलै २०२६ अखेर महामंडळाच्या डोक्यावर तब्बल २९९.८४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची टांगती तलवार असून, पीएमपीचा गाडा खऱ्या अर्थाने ‘उधारी’वर हाकला जात आहे..ठेकेदार, इंधनाचे बिल व अन्य खर्चाचा विचार केला, तर वर्षाला १६१० कोटी रुपयांचा खर्च असून यातून पीएमपीला ८१८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. प्रशासनाने उत्पन्न वाढविण्यासाठी व खर्चात बचत करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत..Rahul Gandhi attacks Modi : 'मेट्रो, इंटरनेट, रस्ते बंद केले... पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत'; राहुल गांधींनी मोदी सरकारला पुन्हा डिवचलं.त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला. प्रशासनाने उपलब्ध बसच्या माध्यमातूनच बसच्या संचलनात वाढ केली आहे. त्यामुळे काही अंशी संचलन तूट कमी झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये पीएमपीने एकूण ११.६७ कोटी किलोमीटरचा प्रवास केला होता. त्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये हा प्रवास १२.८८ कोटी किलोमीटर इतका वाढला. परिणामी महामंडळाची संचलन तूट ८८५.४३ कोटी रुपयांवरून ८०८.२६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात प्रशासनाला यश आले आहे..कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन् भाडेतत्त्वावरील बसउत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च दुप्पट असल्याने पीएमपी प्रशासन प्रचंड आर्थिक दबावाखाली आहे. या खर्चातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच ७९०.७६ कोटी रुपये खर्च होत आहेत, जे महामंडळाच्या एकूण वाहतूक उत्पन्नापेक्षाही (७१९ कोटी) जास्त आहे. याशिवाय, भाडेतत्त्वावरील बसेससाठी ६१९.७१ कोटी आणि इंधनासाठी १०८.७९ कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. वेतनावरील खर्च आणि भाडेतत्त्वावरील बस महामंडळाचे कंबरडे मोडत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.ठेकेदार व ‘एमएनजीएल’ला ज्या प्रमाणात रक्कम उपलब्ध होत आहे, त्यानुसार बिलाची रक्कम दिली जात आहे. पीएमपीची प्रवासी सेवा विस्कळीत होऊ नये याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. - महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.मर्यादित सेवा द्या! दिल्लीत फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवेवर निर्बंध; पोलिसांच्या आदेशानं संताप, ही तर फूडबंदी.ठेकेदारांचे १२९ कोटी, इंधनाचे ६३ कोटी थकलेठेकेदरांचे मार्च ते जुलै या दरम्यानचे तब्बल १२९ कोटी रुपये थकले आहेत, तर ‘एमएनजीएल’चे देखील ६३ कोटी रुपये थकले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे तोषदान व रजा रोखीकरणाचे ५४ कोटी रुपये, वैद्यकीय देयकांचे १३ कोटी आणि बालसंगोपन अधिभाराचे १७ कोटी रखडले आहेत. ठेकेदार व ‘एमएनजीएल’ कंपनीने तत्काळ देणी देण्यासंदर्भात पीएमपीला दोन वेळेस पत्र पाठवले आहे. प्रशासनाने थकीत रक्कम दिली नाही, तर पीएमपीची सेवा भविष्यात मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होणार हे निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.