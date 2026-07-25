पुणे

PMPML Financial Crisis: पीएमपीचा गाडा ‘उधारी’वर, उत्पन्नापेक्षा खर्च दुप्पट; ठेकेदार, इंधनाचे ३०० कोटी रुपये थकले

PMPML Faces Severe Financial Crisis: पुण्यातील पीएमपीएमएलची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली असून उत्पन्नाच्या जवळपास दुप्पट खर्चामुळे महामंडळावर सुमारे ₹३०० कोटींची थकबाकी जमा झाली आहे.
PMPML Financial Crisis

PMPML Financial Crisis

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणेकरांची जीवनवाहिनी असलेली ‘पीएमपीएमएल’ सध्या खडतर आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढत ‘प्रवास’ करीत आहे. महामंडळाचा एकूण खर्च हा उत्पन्नाच्या जवळपास दुप्पट झाला आहे. शिवाय, १५ जुलै २०२६ अखेर महामंडळाच्या डोक्यावर तब्बल २९९.८४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची टांगती तलवार असून, पीएमपीचा गाडा खऱ्या अर्थाने ‘उधारी’वर हाकला जात आहे.

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