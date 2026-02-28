Warje Traffic: पीएमपीच्या अस्ताव्यस्त पार्किंगचा ‘फटका’; गणपती माथा परिसरात वाहतुकीला अडथळा, वारजे, शिवण्यातील सेवेवर परिणाम

वारजे : येथील गणपती माथा परिसरात पीएमपी बसच्या अस्ताव्यस्त आणि दुहेरी-तिहेरी पार्किंगमुळे दररोज गंभीर वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्यावरच २० ते २५ बस उभ्या राहत असल्याने अर्ध्याहून अधिक रस्ता व्यापला जात आहे. परिणामी, शिवणे, उत्तमनगर, कोंडवे धावडे आणि कोपरे या भागांतून शहरात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फटका बसत आहे..गणपती माथा हा परिसरातील महत्त्वाचा चौक मानला जातो. मात्र, येथे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस मुख्य रस्त्यावरच दुहेरी आणि काही वेळा तिहेरी ओळीत उभ्या केल्या जातात. शुक्रवारी सकाळी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली असता या परिसरातील रस्त्यावर तब्बल २५ ते २७ बस दोन ओळींमध्ये उभ्या असल्याचे दिसून आले..Warje Traffic: कोंडीतून परीक्षा केंद्राकडे जीवघेणी वाटचाल; विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय, पालिका, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष.यामुळे वाहनचालकांना मार्ग काढताना अडचणी येत होत्या. काही स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार बसचालक अनेकदा दीर्घकाळ बस रस्त्यावरच उभी ठेवतात, तसेच बस वळविताना त्यामागील संपूर्ण वाहतूक ठप्प होते. यामुळे काही मिनिटांच्या प्रवासासाठी नागरिकांना अर्धा तास ताटकळावे लागत आहे..या समस्येमुळे वारजे ते शिवणे भागातील बससेवेवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने या भागात स्वतंत्र बसथांबा किंवा पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत..या परिसरातील बसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कर्मचारी नियुक्त केला आहे. तरीही बस अस्ताव्यस्त उभ्या केल्या जात असतील, तर पाहणी करून योग्य उपाययोजना केल्या जातील.- सचिन वाबळे, कोथरूड डेपो प्रमुख, पीएमपी.Manmad News : मनमाडकरांचा श्वास कोंडला! नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे शहर हवालदिल; बायपासचा प्रश्न ऐरणीवर.दररोज सकाळी कामावर जाताना गणपती माथ्यावर अडकणे नित्याचे झाले आहे. बस रस्त्यात उभ्या असल्याने दुचाकीवरूनही मार्ग काढणे कठीण होते. प्रशासनाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.- अमर पडवळ, रहिवासी, वारजे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.