Atharva Sudame: “महिला प्रवाशांच्या प्रतिष्ठेला हानी…”; पुण्यातील रिलस्टार अथर्व सुदामेला PMPML ची नोटीस, ही रील ठरली कारण

पुणे: सार्वजनिक वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड केल्याबद्दल पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) एका रीलस्टारला कडक नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणात अथर्व सुदामेला लक्ष्य करण्यात आले असून, महामंडळाच्या बससेवेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सन्मानाला धक्का बसल्याचेही महामंडळाने नमूद केले आहे..महामंडळाच्या अंतर्गत धोरणांना ठोकरया प्रकरणाची सुरुवात अशी झाली की, अथर्व सुदामे याने पीएमपीएमएलच्या बसमध्ये पूर्वसंमती न घेता एक रील तयार केली आणि ते इन्स्टाग्रामवर शेअर केले. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या रीलमध्ये बसच्या मालकीच्या वस्तूंचा अनुचित वापर दिसून येतो. विशेषतः, महामंडळाचा अधिकृत गणवेश, ई-मशीन आणि बॅच बिल्ला यांचा बेकायदेशीरपणे उपयोग करण्यात आला. यामुळे महामंडळाच्या अंतर्गत धोरणांना ठोकर लागली असून, जनमानसातील प्रतिमेला कलंक लागला आहे..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.रीलद्वारे महिला प्रवाशांच्या प्रतिष्ठेला हानीनोटीसमध्ये महामंडळाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या रीलद्वारे महिला प्रवाशांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली आहे. रीलमध्ये महिलांचे चित्रण अपमानजनक पद्धतीने करण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक सुरक्षिततेला आणि सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या हक्कांना धोका निर्माण झाला. परिणामी, पीएमपीएमएलच्या व्यावसायिक हितांना आणि बससेवेवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला. महामंडळाने या कृत्याला त्यांच्या नियमाविरोधी ठरवले असून, याची गांभीर दखल घेतली आहे..अथर्व सुदामेला कठोर निर्देशया नोटीसमध्ये अथर्व सुदामेला कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रथम, सदर आक्षेपार्ह रील इन्स्टाग्रामवरून ताबडतोब काढून टाकावा. दुसरे, भविष्यात महामंडळाच्या बससेवेशी संबंधित कोणताही फोटो, व्हिडिओ, रील किंवा मजकूर सोशल मीडियावर अपलोड करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला आहे..अथर्व सुदामेला सात दिवसांची मुदतया नोटीसमुळे अथर्व सुदामेला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्याच्या दिवसापासून सात दिवसांत त्याने पीएमपीएमएलच्या मुख्य कार्यालयात हजर राहून लेखी स्पष्टीकरण सादर करावे. हे कार्यालय शंकरशेठ रोड, स्वारगेट, पुणे येथे आहे. जर विहित मुदतीत हे स्पष्टीकरण न दिल्यास किंवा रील इंस्टाग्रामवरुन न काढल्यास, प्रचलित कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असे महामंडळाने बजावले आहे..Pune Political : उमेदवारी नाकारताच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात खदखद; पुण्यात बैठकीत इच्छुकांचा गोंधळ!