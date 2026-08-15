पुणे

PMPML Modern Bus Stops: प्रवाशांना मिळणार सुरक्षित बसथांबे ;महिलांसाठी ‘पॅनिक बटन’; पुणे, पिंपरीतील ६८५ ठिकाणांचा समावेश

685 Modern Bus Stops Planned in Pune and Pimpri-Chinchwad: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ६८५ बसथांबे आधुनिक करण्याचा पीएमपीएमएलचा निर्णय. सीसीटीव्ही, महिलांसाठी पॅनिक बटन, मोबाईल चार्जिंग आणि सौरऊर्जेसारख्या सुविधा प्रवाशांना मिळणार.
PMPML Modern Bus Stops

PMPML Modern Bus Stops

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुणेकरांचा प्रवास आता अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि हायटेक होणार आहे. पीएमपी प्रशासनाने ‘बीओटी’ (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर शहरातील बस थांब्यांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात ६८५ थांब्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटन आणि मोबाईल चार्जिंगसारख्या आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. सौरऊर्जेचा वापर आणि स्टेनलेस स्टीलच्या देखण्या संरचनेसह हे बस थांबे उभारले जाणार असून, यात पुण्यातील ३३९, तर पिंपरी-चिंचवडमधील ३४६ बस थांब्यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Pimpri Chinchwad
Bus Stand
Marathi News Esakal
www.esakal.com