PMPML Modern Bus Stops: प्रवाशांना मिळणार सुरक्षित बसथांबे ;महिलांसाठी ‘पॅनिक बटन’; पुणे, पिंपरीतील ६८५ ठिकाणांचा समावेश

पुणे: पुणेकरांचा प्रवास आता अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि हायटेक होणार आहे. पीएमपी प्रशासनाने ‘बीओटी’ (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर शहरातील बस थांब्यांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात ६८५ थांब्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटन आणि मोबाईल चार्जिंगसारख्या आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. सौरऊर्जेचा वापर आणि स्टेनलेस स्टीलच्या देखण्या संरचनेसह हे बस थांबे उभारले जाणार असून, यात पुण्यातील ३३९, तर पिंपरी-चिंचवडमधील ३४६ बस थांब्यांचा समावेश आहे..पीएमपी प्रशासन पहिल्यादांच क्लस्टरनुसार आधुनिक बस थांबे बांधत आहे. पुण्यातील बस थांब्यासाठी ४ क्लस्टर तयार केले आहे. शहराच्या वर्दळीचा भाग व प्रवासी संख्या जास्त असलेला भाग या क्लस्टरमध्ये निवडण्यात आला आहे. पीएमपी प्रशासन दर वर्षाला किमान १ हजार आधुनिक बस थांबे बांधण्याचा विचार करत आहे. या थांब्याची जागा १५ वर्षाकरिता संबंधित ठेकेदाराला दिली जाईल. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून थांब्यावर सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. या आधुनिक थांब्यांच्या छतांवर सौर ऊर्जेचे पॅनल देखील लावले जाणार असून, यातून निर्माण विजेच्या माध्यमातून दिव्याची सोय करण्यात येणार आहे. हे थांबे पूर्णतः स्टेनलेस स्टीलचे असतील. एका थांब्यासाठी किमान चार लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..Independence Day Live Update : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरू, स्वातंत्र्यदिन कार्यालयातच साजरा."पुण्यात चार क्लस्टरमध्ये आधुनिक बसथांबे बांधले जातील. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे तिथे जागेची निवड व अन्य प्रक्रिया थांबली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पिंपरी-चिंचवड मध्ये काम करता येणार नाही."- महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांमुळे काम रखडलेपीएमपी प्रशासनाने पिंपरी-चिंचवड मध्ये ३४६ आधुनिक बसथांबे बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पाठविला. क्लस्टर निवडण्यापूर्वी आयुक्तांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळणे आवश्यक असते, मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून आयुक्तांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी, पीएमपीचे पिंपरी-चिंचवडमध्ये आधुनिक बसथांबे बांधण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .पुण्यातील हे आहेत ‘चार क्लस्टर’स्वारगेट, कात्रज, अप्पर डेपो : ८० बसथांबेकोथरूड, बालेवाडी, बाणेर व न.ता.वाडी : ८३ बसथांबेवाघोली, चऱ्होली, पुणे स्थानक : ८० बसथांबेशेवाळवाडी, भेकराईनगर व हडपसर : ९६ बसथांबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.