पुणे शहर वाहतूक व्यवस्थेतील कणा असलेल्या पीएमपीएमएल बसचा प्रवास आता अधिक सुकर होणार आहे. कारण प्रवाशांना आणि कंडक्टरना नेहमी सुट्ट्या पैशांसाठी बसमध्ये वाद घालावे लागत होते, हे वाद आता बंद होणार आहेत. कारण यावर उपाय म्हणून गुगल पे, फोन पे द्वारे तिकीट काढण्याची सुविधा लवकरच बसमध्ये सुरु होणार आहे. (PMPML Pune bus tickets can now be purchased using online payment like Google Pay Phone Pay)

सर्वत्र होतोय वापर

गुगल पे, फोन पे असे ऑनलाई पेमेंटचे पर्याय आता व्यवहारात सर्वत्र वापरले जात आहेत. चहाच्या टपरीपासून भाजी मार्केटपासून सराफा दुकानांपर्यंत सर्व किरकोळ ते बड्या व्यवहारांसाठी ऑनलाईन पेमेंटचा वापर केला जात आहे. फक्त हा पर्याय बस प्रवासादरम्यानच वापरता येत नव्हता. पण आता पुणेकरांसाठी ही महत्वाची सुविधाही सुरु होत आहे.

पीएमपीएमएलनं हा महत्वाचा निर्णय घेतला असून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे.