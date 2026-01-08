Pune News : रीलस्टार अथर्व सुदामे याला ‘पीएमपी’चा दणका; भरावा लागणार ५० हजारांचा दंड

पुणे - रीलस्टार अथर्व सुदामेला ‘पीएमपी’च्या बसमध्ये केलेले चित्रीकरण भोवले. प्रशासनाची परवानगी न घेताच दोन रील तयार केले, शिवाय वाहकाचा गणवेश, ई-मशिन व बॅच-बिल्ला याचा वापर केला..यावर खुलासा मागविणाऱ्या नोटिशीला कोणतेच उत्तर न दिल्याने बुधवारी सायंकाळी ‘पीएमपी’ प्रशासनाने ५० हजार रुपयांची दंडाची कारवाई केली आहे. हा दंड लवकर नाही भरल्यास भारतीय दंड संहिता व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे..सुदामे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमावर ‘पीएमपी’ बसमध्ये चित्रीकरण केलेली रिल्स प्रसारित केली होती. या दोन्ही रिल्ससाठी ‘पीएमपी’च्या बसमध्ये केलेल्या चित्रीकरणासाठी ‘पीएमपी’ची कोणतेही लेखी परवानगी घेतली नाही..शिवाय चित्रीकरणात महिला प्रवाशांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे पहिल्या नोटिशीमध्ये म्हटले होते. या कृत्यामुळे महिलांच्या मानसिक सुरक्षेतेचा व सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या महिलांच्या हक्कांना बाधा पोहचत असून, ‘पीएमपी’ची जनमानसात प्रतिमा मलिन होत असल्याचे नोटिशीमध्ये केले आहे..प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता बसमध्ये चित्रीकरण केले. याबाबत खुलासा करण्यासाठी अथर्व सुदामे यांना सात दिवसांची मुदत दिली होती, मात्र बुधवारी सायंकाळपर्यंत प्रशासनाला खुलासा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दुसरी नोटीस दिली असून, यात ५० हजारांचा दंड केला आहे. दंड न भरल्यास कायदेशीर कारवाईचा करू.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.