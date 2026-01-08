पुणे

Pune News : रीलस्टार अथर्व सुदामे याला ‘पीएमपी’चा दणका; भरावा लागणार ५० हजारांचा दंड

अथर्व सुदामे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमावर ‘पीएमपी’ बसमध्ये चित्रीकरण केलेली रिल्स प्रसारित केली होती.
Atharva Sudame

Atharva Sudame

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - रीलस्टार अथर्व सुदामेला ‘पीएमपी’च्या बसमध्ये केलेले चित्रीकरण भोवले. प्रशासनाची परवानगी न घेताच दोन रील तयार केले, शिवाय वाहकाचा गणवेश, ई-मशिन व बॅच-बिल्ला याचा वापर केला.

Loading content, please wait...
pune
crime
PMP Bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com