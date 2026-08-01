Pune Haveli Infrastructure Update: हडपसर–यवत, विमाननगर–शिरूर उन्नत मार्गामुळे होणारी कोंडी टाळण्यासाठी अंतर्गत रस्ते रुंदीकरणाचा प्रस्ताव; आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचा पुढाकार

सुनील जगतापउरुळीकांचन : पुणे - सोलापूर व पुणे - अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गावर उभ्या राहणाऱ्या उन्नत मार्गाच्या कामासाठी हडपसर ते यवत तसेच विमाननगर ते शिरुरपर्यंत वाहतुक कोंडीचा निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर शिरुर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या पुढाकाराने पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)चे आयुक्त अभिजीत चौधरी यांचा शनिवार (दि.१)रोजी दौरा आयोजित करुन या दोन्ही मार्गावरील अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण करुन वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे..हडपसर ते यवत व विमाननगर ते शिरुर हे दोन्ही रस्ते शिरुर - हवेली मतदारसंघातून जात असल्याने या एलिव्हेटेड उड्डाणपूलाच्या प्रस्तावित कामामुळे या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतुककोंडीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी पीएमआरडीए प्रशासनाशी चर्चा करून वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी या राष्ट्रीय महामार्गांलगत व अंतर्गत असलेले रस्ते रुंदीकरण करुन निर्माण होणारी वाहतुक कोंडी या रस्त्यावरुन वळविण्याची सूचना मांडली आहे..या उन्नत मार्गाचे काम हे सुमारे चार वर्षे चालणार असल्याने व राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण सातत्याने वाढता असल्याने कोंडी कमी करुन प्रवासी वाहतुकीच्या समस्येला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे अशी सूचना आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्याकडे मांडली आहे.प्रवासी व माल वाहतुकीसह पूर्व हवेलीत मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात भेडसवणारा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न व घन कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पूर्व हवेलीत ६०० कोटी रुपयांचे घनकचरा व पिण्याचे पाणी स्त्रोत तसेच जलकुंभ शुध्दीकरणासाठी प्रकल्प करुन विकास आराखडा राबवून करण्याचे निर्देश पीएमआरडीए आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्यापुढे मांडले आहे..दरम्यान हवेलीत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला साष्टे ते थेऊर मुठा नदीवर पुलासाठी प्रस्तावित मंजूरी तसेच न्हावी सांडस ते विठ्ठलवाडी (शिरुर) या पुलासाठी सूचना आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी पीएमआरडीए आयुक्त अभिजीत यांच्यापुढे मांडल्या आहेत..या दौऱ्यात आव्हाळवाडी,वाडेबोल्हाई,मांजरी खुर्द,थेऊर,प्रयागधाम,कोरेगाव,टाकळी भीमा,सणसवाडी,कोरेगाव भीमा,पिंपळे जगताप,लोणीकंद,भावडी,लोहगाव रस्ता,वाघेश्वर मंदिर परिसर,तुळापूर व बकोरी मार्ग या परिसरांना भेट देऊन वाहतूक कोंडीची कारणे,रस्त्यांची स्थिती,भविष्यातील वाहतूक नियोजन तसेच नागरिकांच्या विविध मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.