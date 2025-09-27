पुणे

PMRDA DP Issue : पीएमआरडीएचा डीपी रद्द; राज्य शासनाने काढली अधिसूचना

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) वादग्रस्त ठरलेला असताना आज (ता. २७) राज्य सरकारने हा विकास आराखडा केला रद्द.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) वादग्रस्त ठरलेला असताना आज (ता. २७) राज्य सरकारने हा विकास आराखडा रद्द केला असल्याची अधिसूचना काढली आहे.

