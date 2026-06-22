पुणे

‘पीएमआरडीए’मधील अधिकाऱ्यांच्‍या बदल्‍या

‘पीएमआरडीए’मधील अधिकाऱ्यांच्‍या बदल्‍या
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पिंपरी ता. २२ ः पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अभियांत्रिकी विभागातील विविध अधिकाऱ्यांच्‍या बदल्‍या झाल्‍या आहेत. अधिकारी प्रशांत पाटील यांची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात येथे अधीक्षक अभियंतापदी बदली झाली. कार्यकारी अभियंता रश्मी पाटील आणि विद्याधर शिंदे यांचीही अन्‍य ठिकाणी बदली झाली. आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी आणि अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले. सहआयुक्त (प्रशासन) रूपाली आवले-डंबे, पूनम मेहता, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, शिवप्रसाद बागडी, हिंमत खराडे, अधीक्षक अभियंता योगेश कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते.
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पीएमआरडीए अधिकारी बदल
पुणे अभियंत्रिकी विभागातील अद्यतने
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची बदली
प्रशांत पाटील यांची बदली
रश्मी पाटील यांचा बदल
विद्याधर शिंदे यांची बदली
अभिजीत चौधरी यांचा सन्मान
के. मंजुलक्ष्मी यांचा सन्मान
पुणे महानगरपालिका प्रशासनातील बदल
अभियंता पदावरील बदली
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