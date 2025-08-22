पुणे

Pune Development : रस्ते मोजणी, भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित राबवा; आढावा बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ आयुक्तांचा आदेश

PMRDA Updates : पुणे वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पीएमआरडीएने रस्ते रुंदीकरण व भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पुणे शहरासह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी विविध यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. ‘पीएमआरडीए’सुद्धा देखील प्रस्तावित रस्ते रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने मोजणीसह भूसंपादन प्रक्रिया राबविणार आहे. या प्रक्रिया त्वरित राबविण्याचा आदेश आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

