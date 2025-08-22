Pune Development : रस्ते मोजणी, भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित राबवा; आढावा बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ आयुक्तांचा आदेश

पिंपरी : पुणे शहरासह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी विविध यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. ‘पीएमआरडीए’सुद्धा देखील प्रस्तावित रस्ते रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने मोजणीसह भूसंपादन प्रक्रिया राबविणार आहे. या प्रक्रिया त्वरित राबविण्याचा आदेश आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला..औंधमधील कार्यालयात गुरुवारी (ता. २१) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (‘पीएमआरडीए’) विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. हिंजवडी आणि चाकण परिसरातील वाहतुकीसह नागरी समस्या सोडविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून रस्ते रुंदीकरणासह विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. रिंग रोड आणि राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरु आहे. त्यासाठी तातडीने मोजणी करून भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे निर्देश डॉ. म्हसे यांनी दिले..यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी आणि नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, सहआयुक्त हिम्मत खराडे, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधीक्षक आशा जाधव आदी उपस्थित होते..उन्नत मार्गाबाबत चर्चाया बैठकीत नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर या उन्नत मार्गाबाबत (एलीव्हेटेड कॉरिडॉर) बैठकीत चर्चा झाली. यास जोडणाऱ्या ‘अॅप्रोच रॅम्प’साठी नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रूक, चिंबळी, कुरुळी, चाकण (ता. खेड) या गावांत मोजणी व भूसंपादन प्रक्रिया करावी. चाकणमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी, नाणेकरवाडी, खराबवाडीतील जमिनींचे भूसंपादन करावे. तेथे पर्यायी बाह्यवळण रस्ते करावेत, असे आदेश डॉ. म्हसे यांनी दिले. मुळशीतील बालेवाडी ते शेडगेवस्ती, सूर्या हॉस्पिटल ते ठाकर वस्ती आणि नांदे-माण यांसह इतर मार्गांवरील भूसंपादन प्रस्तावाचा त्यांनी आढावा घेतला. नवले ब्रिज पूल भागातून वाहतूक सुरळीत करण्याबाबतही चर्चा झाली..रिंगरोड भूसंपादनाचा आढावारिंग रोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील नाशिक महामार्ग ते नगर मार्गादरम्यानच्या सोलू, सोलू इंटरचेंज, वडगाव शिंदे आणि निरगुडी येथील मोजणी पूर्ण झाली असून भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील नगर ते सोलापूर मार्गावरील आंबेगाव खुर्द आणि भिलारेवाडी येथील संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली. तिसऱ्या टप्प्यातील सोलापूर ते सातारा रस्ता आणि चौथ्या टप्प्यात सातारा ते पौड रस्ता येथील भूसंपादन प्रक्रियेवर बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या कार्यवाहीचा आढावा डॉ. म्हसे आणि जिल्हाधिकारी डुडी यांनी घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.