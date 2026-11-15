पुणे

Digital Survey : भूखंडांची माहिती मिळणार एका क्लिकवर? पीएमआरडीएच्या जीआयएस ॲपमुळे पाहणी आणि विकासकामांचा आढावा होणार अधिक पारदर्शक

PMRDA GIS Survey App for Accurate Plot Verification : पीएमआरडीएकडून सर्व तालुक्यांत जीआयएस ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे भूखंडांची पडताळणी, अनधिकृत बांधकामांची नोंद आणि विकासकामांचा आढावा अधिक अचूक व पारदर्शक पद्धतीने घेणे शक्य होईल.
PMRDA

PMRDA

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : क्षेत्रीय पाहणीपासून अनधिकृत बांधकामांची नोंद, भूखंडांची पडताळणी आणि विकासकामांच्या आढाव्यापर्यंतच्या विविध कामांचा वेळ कमी व्हावा, तसेच ही प्रक्रिया अचूक होण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंतर्गत सर्व तालुक्‍यांत या माध्यमातून जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआयएस) ॲप्लिकेशनचा वापर प्रभावी ठरेल.

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Pune GIS survey for constructions