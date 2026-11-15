Digital Survey : भूखंडांची माहिती मिळणार एका क्लिकवर? पीएमआरडीएच्या जीआयएस ॲपमुळे पाहणी आणि विकासकामांचा आढावा होणार अधिक पारदर्शक

पिंपरी : क्षेत्रीय पाहणीपासून अनधिकृत बांधकामांची नोंद, भूखंडांची पडताळणी आणि विकासकामांच्या आढाव्यापर्यंतच्या विविध कामांचा वेळ कमी व्हावा, तसेच ही प्रक्रिया अचूक होण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंतर्गत सर्व तालुक्यांत या माध्यमातून जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआयएस) ॲप्लिकेशनचा वापर प्रभावी ठरेल..पीएमआरडीएने कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. नऊ तालुक्यांतील जमिनीचे विविध प्रश्न, मोजणी संदर्भात अडचणी, त्यातील अडथळे व अतिक्रमण याची माहिती मिळवणे, सोपे होणार आहे. याबाबत नुकतेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देखील दिले असून त्याचा प्रत्यक्ष वापर देखील सुरू केला आहे..या ॲपमुळे प्रत्यक्ष जागेवर केलेल्या पाहणीची माहिती तातडीने डिजिटल स्वरूपात नोंदविता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती थेट प्राधिकरणाच्या भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (जीआयएस) पोर्टलवर अद्ययावत होणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांचा डेटा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊन कामकाजात सुसूत्रता येईल. अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासह अग्निशमनविषयक पाहणी आणि विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेणेही सोपे होणारआहे..ॲपची लॉगिन प्रक्रिया, विभागनिहाय अधिकार, नकाशावर अचूक ठिकाण निश्चित करणे आणि विविध अर्जांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून माहिती संकलनातील अचूकता वाढवून निर्णयप्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे भौगोलिक माहिती प्रणाली कक्षप्रमुख आशा जाधव यांनी सांगितले..सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांनी या नव्या प्रणालीचा वापर करून स्थळ पाहणी दरम्यानची त्यांच्या विभागाशी संबंधित माहिती अचूक नोंदवणे शक्य होईल. त्यामुळे सर्व विभागांचा समन्वय साधणे सोपे होईल. - दीपक वराडे, संचालक, विकास परवानगी व नियोजन, पीएमआरडीए.दृष्टिक्षेपातक्षेत्रीय पाहणीचा डेटा डिजिटल स्वरूपात नोंदविता येईलभूखंड व प्रत्यक्ष स्थळांची पडताळणी अचूक होणारअनधिकृत बांधकामांची तत्काळ नोंद घेणे शक्यविकासकामांच्या प्रगतीवर देखरेखअग्निशमनविषयक प्रत्यक्ष पाहणीचा डेटाकामकाजात पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेला गती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.