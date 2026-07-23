पुणे

PMRDA Orders Probe: मुळा-मुठा नदीवरील खामगावटेक-हिंगणगाव पूल गर्डर कोसळल्याप्रकरणी पीएमआरडीए मुख्य अभियंत्यांकडून चौकशीचे आदेश; गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

मुळा-मुठा नदीवरील खामगावटेक–हिंगणगाव पूल बांधकामादरम्यान गर्डर कोसळल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानंतर पीएमआरडीए मुख्य अभियंत्यांकडून चौकशीला आदेश
Officials inspected the site and examined the construction quality after the incident raised concerns over the project's execution.

Officials inspected the site and examined the construction quality after the incident raised concerns over the project's execution.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप,

उरुळीकांचन : मुळा-मुठा नदीवरील खामगावटेक ते हिंगणगाव (ता.हवेली) या दरम्यान उभा राहत असलेल्या पुलाचे गर्डर कोसळून पुलाच महत्वाचा भाग जमीनदोस्त झाल्याच्या प्रकारानंतर व त्याची प्रसिद्धी प्रसार माध्यमातून झाल्यावर पुणे क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अधिकारी जागे झाले व या पुलाच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.काल सकाळने डिजिटल प्रसार माध्यमावर पूल कोसळल्याच्या बातमी प्रसारित केली अन रात्रीत कोसळलेले गर्डर नाहीसे झालेचा प्रकार आज उघडकीस आला.

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