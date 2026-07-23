PMRDA Orders Probe: मुळा-मुठा नदीवरील खामगावटेक-हिंगणगाव पूल गर्डर कोसळल्याप्रकरणी पीएमआरडीए मुख्य अभियंत्यांकडून चौकशीचे आदेश; गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

सुनील जगताप, उरुळीकांचन : मुळा-मुठा नदीवरील खामगावटेक ते हिंगणगाव (ता.हवेली) या दरम्यान उभा राहत असलेल्या पुलाचे गर्डर कोसळून पुलाच महत्वाचा भाग जमीनदोस्त झाल्याच्या प्रकारानंतर व त्याची प्रसिद्धी प्रसार माध्यमातून झाल्यावर पुणे क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अधिकारी जागे झाले व या पुलाच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.काल सकाळने डिजिटल प्रसार माध्यमावर पूल कोसळल्याच्या बातमी प्रसारित केली अन रात्रीत कोसळलेले गर्डर नाहीसे झालेचा प्रकार आज उघडकीस आला..खामगावटेक ते हिंगणगाव या गावांना जोडणाऱ्या या पुलामुळे शिंदेवाडी, लबडेवस्ती, राऊतवस्ती, सहजपुरवाडी, लोणारवाडी ही छोटीमोठी गावे व वाड्यावस्त्या दळणवळणाच्या मुख्य प्रवाहाला जोडल्या जाणार आहेत. २०० मीटर लांबी व १२ मीटर रुंदी असलेला हा पूल या भागातील नागरिकांच्या विकासाला गतिमान करणारा ठरणार असलेला आणि काम पूर्णत्वाला जाण्या अगोदरच चालू स्थितीत गर्डर जमीनदोस्त झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने या कामाच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित झाल्या आहेत.पीएमआरडीएने या कामासाठी सुमारे २४ कोटी रुपये मंजुर करुन या भागातील पुलाच्या कामाला निधी मंजूर करुनही चालू बांधकाम सुरू असताना पुलाचे स्लॅबचा भार सांभाळणारे गर्डर जमीनदोस्त झाल्याने या पुलाच्या गुणवत्तेवर संशय निर्माण होत आहे..या दरम्यान या पुलाच्या कोसळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर पीएमआरडीच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा हब्बू यांनी पथकासह पुलाच्या कामाला भेट दिली. वापरलेल्या साहित्याची व केलेल्या कामाची तपासणी केली आहे.दरम्यान चालू स्थितीत कोसळलेल्या या पुलाच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश पीएमआरडीच्या अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता शिवकुमार बागडे यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.