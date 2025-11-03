PMRDA News : पीएमआरडीएच्या रचनात्मक आराखड्याला गती, २४८ किमी रस्त्यांच्या निविदांची छाननी सुरू

पिंपरी : नव्याने रचनात्मक आराखडा (स्ट्रक्चरल प्लॅन) तयार करून अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्राधान्य दिले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात २४८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेची छाननी सध्या सुरू आहे. .प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) रद्द झाल्यानंतर पीएमआरडीए प्रशासनाने वरील कार्यवाही सुरू केली आहे. प्रमुख महामार्गांबरोबरच दोन गावांना जोडणाऱ्या आवश्यक संपर्क रस्त्यांचाही छाननीमध्ये समावेश आहे. यापूर्वी प्रशासनाकडून रस्त्यांसाठी निविदा काढल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील काळात पीएमआरडीए क्षेत्रातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे असावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. .Crime: संतापजनक! आधी २७ दिवसांच्या बाळाला संपवलं, नंतर पत्नीकडून पतीच्या गुप्तांगावर वार, धक्कादायक कारण समोर.त्यामुळे, पूर्वीच्या डांबरी रस्त्यांच्या निविदा रद्द करून नवीन तांत्रिक मानकांनुसार निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार हिंजवडी, चाकण, माण, तळेगाव आदी औद्योगिक व नागरी भागांतील वाढत्या वाहतुकीवरील उपाय म्हणून रस्ते रुंदीकरण आणि काही ठिकाणी नव्या मार्गांची निर्मिती करण्यात येणार आहे..वर्तुळाकार रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग जोडणी व भूसंपादनाची प्रक्रियेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले असून त्याद्वारे पीएमआरडीए क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था आणि शहरी विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. मांडणी (ले-आउट) आराखडा रद्द झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने योजना आखावी लागल्याने काही विकासकामे ठप्प झाली होती. मात्र, आता रचनात्मक आराखड्यानुसार नव्याने रस्त्यांची आखणी पूर्ण झाली असून प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष कामांसाठी गती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.