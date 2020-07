पुण्यात बेड मिळावा म्हणून आंदोलन केलेल्या रुग्णाचा मृत्यू

पुणे - कोरोनाच्या संकटात इतर आजारांवर उपचार होण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. पुण्यात न्यूमोनिया झालेल्य तरुणाला बेड न मिळाल्यानं मंगळवारी रात्री नातेवाईकांनी अलका टॉकिज चौकात आंदोलन केलं होतं. दरम्यान, त्या तरुणाचा बुधवारी मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी रुग्णाला घेऊन दिवसभरात 7 रुग्णालयांच्या दारात फेऱ्या मारूनही बेड मिळाला नव्हता. त्यामुळे संतप्त नातेवाईकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू झाले होते. मात्र त्या तरुणाचा मृत्यू झाला असून त्याची कोरोना टेस्ट करण्यात आली होती. कोरोना टेस्टचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तरुणाच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असं महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं आहे. याबाबत मिलालेली माहिती अशी की, सिहंगड रस्त्यावरील धायरी येथे राहणाऱया 34 वर्षांच्या युवकाला न्यूमोनिया झाला होता. मंगळवारी दुपारी दोन वाजल्यापासून रुग्णवाहिकेतून शहरातील विविध रुग्णालयांत ते गेले. परंतु, रात्री आठ वाजेपर्यंत त्यांना कोठेही बेड मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी टिळक चौकातील पोलिस चौकीसमोर रुग्णवाहिका उभी करून आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यावेळी पोलिसांनी संबंधित अधिकाऱयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो अयशस्वी ठरला. दरम्यान मंगळवारी महापालिकेच्या एका अधिकाऱयाने कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते ऋषिकेश बालगुडे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी अनेक अधिकाऱयांना दूरध्वनी केले. त्यानंतर येरवड्यातील महापालिकेच्या कस्तुरबा गांधी रुग्णालयात त्या रुग्णाला बेड उपलब्ध झाला अन तेथे त्याच्यावर रात्री उपचार सुरू झाले. त्याआधी अलका टॉकिजजवळील एका रुग्णालयात रुग्णाला नेल्यावर बेड नाही, तुम्ही तुमचे बघा, असे सांगण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकारामुळे नातेवाईक प्रचंड संतप्त झाले होते. रुग्णाच्या शरीरातील ऑक्सिजन लेव्हल झपाट्याने कमी होत होती, तरीही रुग्णालये दिरंगाई करीत होते. वेळेवर उपचार झाले असते तर तरुणाला वाचवता आले असते.

