पीएनजी बदनामी प्रकरणात सायबर पोलिसांकडे तक्रार

पुणे : पु.ना.गाडगीळ ज्वेलर्स प्रा.लि.ने कर्ज थकविले आहे. त्यामुळे त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ठेवीदारांनी बिशी किंवा इतर माध्यमातून केलेली गुंतवणूक काढून घ्यावी, अशी खोटी माहिती समाजमाध्यमावर पसरवणा-या अज्ञात व्यक्तीविरोधात पीएनजी ज्वेलर्स प्रा.लि.कडून सायबर पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली आहे. संबंधितावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. पु.ना.गाडगीळ ज्वेलर्स प्रा.लि.चे जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कोळपकर यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार अज्ञाताविरोधात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. 18 सप्टेंबर रोजी फसवा पसरवणारा मजकूर फिरला होता. पु.ना.गाडगीळचे सौरभ गाडगीळ यांनी डीएचएफएलसी या खासगी वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकविले आहे. त्यामुळे त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ठेवीदारांनी ठेवी काढून घ्याव्यात, असे त्यात नमूद होते. गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून सोशल मिडीयावर खोटे मेसेज पसरवून पु.ना. गाडगीळ ज्वेलर्सला बदनाम करण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. व्हॉट्‌सऍपद्वारे ही पोस्ट व्हायरल झाली होती. त्यावरून सायबर पोलिसांत तक्रार देण्यात आली आहे, असे पीएनजीचे वकील पुष्कर दुर्गे यांनी सांगितले.

Web Title: PNG Jewelers Pvt Ltd has lodged a complaint with the Cyber ​​Police over the PNG defamation case