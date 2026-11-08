Pune POCSO Court : शिवाजीनगरमधील पोक्सो न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाला मुदतवाढ; ३० नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

पुणे : शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात उभारण्यात येत असलेल्या ‘पोक्सो’ (बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा) न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आता ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. इमारतीचे आतापर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना कंत्राटदाराला दिल्या आहेत..बांधकामाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नसल्याने पीएमआरडीएने कंत्राटदार ‘टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ला यापूर्वी नोटीस बजावली होती. कामाची गती वाढवून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच, अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. वारंवार सूचना देऊनही प्रत्यक्ष कामाची गती अपेक्षित पातळीवर नसल्याचे नोटिशीत नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाची २१ ऑगस्ट २०२६ ला संयुक्त पाहणी केली होती. पाहणीवेळी इमारतीच्या बांधकामाची गती संथ असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर जिल्हा न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पीएमआरडीएने कंत्राटदाराला कामाची गती वाढवून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले..पाहणीदरम्यान इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे बांधकामाचा वेग वाढविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, बांधकाम साहित्य आणि यंत्रसामग्री तातडीने वाढविण्याच्या सूचना कंत्राटदाराला देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रलंबित कामे कोणत्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार, याची निश्चित उद्दिष्टे नमूद असलेला सुधारित सूक्ष्मस्तरीय कामाचा आराखडा सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत..संयुक्त बैठकीत मुदतवाढीचा निर्णयइमारतीचे आतापर्यंत ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्याबाबत नुकतीच जिल्हा न्यायालय प्रशासन, पीएमआरडीए आणि कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती पीएमआरडीएने दिली..आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतइमारतीशी संबंधित सर्व पायाभूत सुविधा, किरकोळ कामे १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत यापूर्वी निश्चित केली होती. त्यानुसार इमारतीचे मुख्य बांधकाम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून त्यानंतर पायाभूत सुविधा, किरकोळ कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, कामाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आता १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली असून, संपूर्ण प्रकल्प ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.