पुणे

Pune POCSO Court : शिवाजीनगरमधील पोक्सो न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाला मुदतवाढ; ३० नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

POCSO Court Building : शिवाजीनगर न्यायालय परिसरातील पोक्सो न्यायालयाच्या इमारतीचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी पीएमआरडीएने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देत गती वाढविण्याच्या सूचना दिल्या.
Construction of the POCSO court building underway in Shivajinagar, Pune.

Construction of the POCSO court building underway in Shivajinagar, Pune.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात उभारण्यात येत असलेल्या ‘पोक्सो’ (बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा) न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आता ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. इमारतीचे आतापर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना कंत्राटदाराला दिल्या आहेत.

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