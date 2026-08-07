पुणे

सुरक्षारक्षकाच्या मृत्यू प्रकरणी शाळेवर गुन्हा

सुरक्षारक्षकाच्या मृत्यू प्रकरणी शाळेवर गुन्हा
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पिंपरी, ता. ७ : सुरक्षारक्षकाच्या मृत्यूप्रकरणी ताथवडे येथील पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रशासनावर गुन्हा दाखल केला. ३१ जुलैला शाळेचे मुख्य लोखंडी प्रवेशद्वार अंगावर पडून संजय नागनाथ कांबळे यांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक राजू पांढरे यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी शाळेचे प्राचार्य, प्रवेशद्वाराच्या देखभालीस आणि सुरक्षिततेस जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला. प्रवेशद्वार कमकुवत असूनही प्रशासनाने वापर सुरू ठेवला. या निष्काळजीपणामुळे सुरक्षारक्षक प्रवेशद्वार उघडताना ते अंगावर पडून गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान दोन ऑगस्टला त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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