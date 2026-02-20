नागठाणे कार्यशाळा
आरळेतील शाळेत
काव्यलेखन कार्यशाळा
शेंद्रे, ता. २० : आरळे (ता. सातारा) येथील प्राथमिक शाळेत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यानिमित्त काव्यलेखन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. त्यात ''माझं कवितांचं गाव जकातवाडी, राजधानी सातारा'' यांच्या वतीने ''कवी आपल्या भेटीला'' हा उपक्रम राबविण्यात आला.
या वेळी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कवितांचे प्रदर्शनही आयोजिण्यात आले. कार्यशाळेचे आयोजन शाळेच्या कवयित्री अनिता बर्गे- भोसले, संगीता घनवट यांनी विद्यार्थ्यांना कविता म्हणजे काय, कविता कशी निर्माण होते, भावना शब्दांत कशा व्यक्त कराव्यात, ओळींना लयबद्धता कशी द्यावी, दोन-चार ओळींत कविता कशी बांधावी, तसेच शब्दांना गेयता कशी आणावी याचे विस्तृत मार्गदर्शन केले.
मुख्याध्यापिका सुषमा आलेकरी यांनी स्वागत केले. रंजना चवरे यांनी आभार मानले. कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी शब्दावरून कविता तयार केल्या. स्वलिखित कविता सादर करून उपस्थितांकडून वाहवा मिळवली. या वेळी सममात्रा, यमक, अक्षरजुळवणी यांचेही सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.
आरळे : शाळेतील विद्यार्थ्यांसोबत मार्गदर्शक मान्यवर.
