पुणे

Heavy Rain in Pokharkarwadi: पोखरकरवाडीत रस्ता वाहून गेला; संपर्क तुटल्याने नागरिक व विद्यार्थ्यांचे हाल

Heavy Rain Washes Away Road in Pokharkarwadi: आंबेगाव तालुक्यातील पोखरकरवाडी येथे मुसळधार पावसामुळे मुख्य रस्ता पुन्हा वाहून गेल्याने गावाचा संपर्क तुटला आहे.
Heavy Rain in Pokharkarwadi

Heavy Rain in Pokharkarwadi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​घोडेगाव: आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील पोखरकरवाडी, पाताडेवस्ती परिसरात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार मुसळधार पावसाने दाणादाण उडवून दिली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थानिक शेतकरी विशाल बांगर यांच्या घरासमोरील व परिसरातील मुख्य रस्ता वाहून गेला होता. प्रशासनाने यावर दुरुस्ती करून रस्ता वाहतुकीसाठी उघडून दिला .परंतु दोन दिवसांच्या पावसाने हा तात्पुरता रस्ता पुन्हा वाहून गेल्याने संपूर्ण परिसराचा संपर्क तुटला असल्याची माहिती ​स्थानिक रहिवासी सुखदेव मधे यांनी दिली .

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