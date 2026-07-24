Heavy Rain in Pokharkarwadi: पोखरकरवाडीत रस्ता वाहून गेला; संपर्क तुटल्याने नागरिक व विद्यार्थ्यांचे हाल

घोडेगाव: आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील पोखरकरवाडी, पाताडेवस्ती परिसरात मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार मुसळधार पावसाने दाणादाण उडवून दिली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थानिक शेतकरी विशाल बांगर यांच्या घरासमोरील व परिसरातील मुख्य रस्ता वाहून गेला होता. प्रशासनाने यावर दुरुस्ती करून रस्ता वाहतुकीसाठी उघडून दिला .परंतु दोन दिवसांच्या पावसाने हा तात्पुरता रस्ता पुन्हा वाहून गेल्याने संपूर्ण परिसराचा संपर्क तुटला असल्याची माहिती स्थानिक रहिवासी सुखदेव मधे यांनी दिली ..तसेच मुसळधार पावसात रस्ता पुन्हा उखडला गेला व वाहून गेला. त्यामुळे या वस्तीचा मुख्य गावाशी असणारा संपर्क पूर्णपणे खंडित झाला आहे.नागरिक व शाळकरी मुलांचे प्रचंड हाल झाले आहेत.रस्ता पूर्णपणे वाहून गेल्यामुळे या भागातील वाहतूक ठप्प झाली आहे. दैनंदिन कामासाठी बाहेर पडणे, दुध-भाजीपाला बाजारात नेणे कठीण झाले आहे.वैद्यकीय आणीबाणी प्रसंगी रुग्णवाहिका किंवा वाहन येण्यासाठी कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही.प्रशासनाने कायमस्वरूपी रस्ता दुरुस्त करावा..Khadakwasla Dam: खडकवासला धरणातील विसर्ग ४,७०८ क्युसेक; धरणसाखळीत ७८.४९ टक्के पाणीसाठा; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन.या संपूर्ण प्रकरणी आता स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून, प्रशासनाने तात्काळ प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्ता पक्क्या स्वरूपात दुरुस्त करावा, अशी जोरदार मागणी पोखरकरवाडी व पाताडेवस्तीतील नागरिकांकडून केली जात आहे."प्रशासनाने गेल्या वेळी रस्ता बनवून दिला होता. आता पुन्हा पूर आल्याने रस्ता वाहून गेला असून आमचा संपर्क तुटला आहे. दरवेळी असे तात्पुरते काम करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नये. प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन येथे पक्का आणि कायमस्वरूपी रस्ता तयार करून द्यावा."— विशाल बांगर (स्थानिक शेतकरी).डिंभे धरण उपअभियंता दत्ता कोकणे म्हणालेडिंभे धरण ७९% भरले असून पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे धरणातील पाण्याचा येवा सातत्याने वाढत आहे.पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि धरणाच्या सुरक्षितते साठी डिंभे धरणाच्या सांडव्यावरून , वक्र दरवाजांमधून घोड नदीपात्रात कोणत्याही क्षणी पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची शक्यता आहे.पाऊस सुरू राहिल्यास अथवा पावसाची तीव्रता वाढल्यास नदीपात्रातील विसर्गामध्ये कधीही टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाऊ शकते. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी..Maharashtra Farm Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् 48 हजार कोटींची वीज बिले माफ; काय म्हणाले आमदार गाडगीळ, खाडे?.जे बी नन्नूर (कार्यकारी अभियंता कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक १ . घोड नदीकाठच्या मौजे डिंभे, गोहे, कानसे, महाळुंगे तर्फे घोडा, शिनोली, नारोडी, घोडेगाव व परिसरातील सर्व गावा, नागरिक, शेतकरी व पर्यटकांना विनंती करण्यात येते की- नदीपात्रात कोणीही उतरू नये.- नदीपात्रात किंवा लगतच्या परिसरात जनावरे, शेतीपंप, वाहने किंवा इतर कोणतेही साहित्य असल्यास ते तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे.- नदीकाठच्या व सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून योग्य ती खबरदारी व दक्षता घ्यावी.संबंधित ग्रामपंचायती आणि महसूल प्रशासनाने आपापल्या क्षेत्रातील नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना द्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.