Junnar Crime : कुसुरमध्ये वडज धरण परिसरात शेती पंपाच्या केबल चोरीचा प्रयत्न फसला; तीन चोरटे नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांच्या जाळ्यात

जुन्नर : कुसुर ता. जुन्नर येथे वडज धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील शेती पंपाच्या केबलची चोरी करणाऱ्या तीन युवकांना स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने रंगेहाथ पकडल्याची घटना मंगळवार ता. 23 रोजी मध्यरात्री 12 च्या सुमारास घडली. जवळपास 1850 मीटर लांबीच्या 4 लक्ष 62 हजार 500 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिस प्रशासनाला यश आले. पोलिस प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत केबल चोरी करणाऱ्या या टोळीविरोधात जबरी चोरीचा गुन्हा जुन्नर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली. या घटनेमध्ये सुनिल सुरेश पवार वय 25 वर्ष, सुनिल बाळु हेलम वय 29 वर्ष, अंकुश रघुनाथ मुकणे वय 30 वर्ष सर्व रा. वाजळे ता. मुरबाड जि. ठाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेची फिर्याद राजेंद्र गणपत भगत यांनी दिली. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वडज धरणातून धामणखेल, खानापुर, कुसुर, वडज या गावातील शेतकऱ्यांनी शेतीच्या सिंचनासाठी खाजगी पाईपलाईन केली आहे. कुसुर गावच्या हद्दीत वडज धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात शेती पंपाला वीज जोड देणा-या केबलची अनोळखी इसमाकडून चोरी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर रात्री अकराच्या सुमारास स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. त्यावेळी अंधाराचा फायदा घेऊन मोबाईल बँटरीच्या मदतीने हे तीन इसम शेती पम्पाला जोडल्या जाणा-या केबल कापुन त्याचे बंडल करुन घेऊन जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळी स्थानिक नागरिकांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी त्यांच्या जवळील कोयता, चाकु व कटर चा धाक दाखवत जिवे ठार मारण्याचे धमकी दिली व घटनास्थळावरून पळ काढला. जुन्नर पोलिस ठाण्याच्या सतर्कतेमुळे या चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्यात यश आले..दरम्यान, केबल चोरीच्या घटना वारंवार घडत असल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. या घटनांमुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पोलिस प्रशासनाने केबल चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. तर यापुढील काळात अशा प्रकारच्या चोरीचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येईल असा इशारा पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.