उरुळीतील मटका जुगारावर कारवाई

उरुळी कांचन, ता. ६ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील बाजार मैदान परिसरात सुरू असलेल्या कल्याण क्लोज मटका जुगारावर उरुळी कांचन पोलिसांनी किरकोळ कारवाई करत दोघांना पकडले. या कारवाईत पोलिसांनी ९२० रुपये रोख रक्कम, मटका जुगाराच्या स्लिप बुकसह अन्य साहित्य जप्त केले. या प्रकरणी जुगार खेळविणाऱ्या दोघांसह त्यांना मटका चालविण्यास सांगणाऱ्या आणखी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. २) सायंकाळी सव्वासहा वाजण्याच्या सुमारास उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे पथक अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यासाठी गस्तीवर होते. त्यावेळी बाजार मैदान येथील संतोष गायकवाड यांच्या इमारतीच्या आडोशाला काहीजण कल्याण क्लोज मटका जुगार खेळवत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सायंकाळी पावणेसात वाजता संबंधित ठिकाणी कारवाई केली. यावेळी गणेश शांताराम कांचन (वय ४२, रा. बाजार मैदान, उरुळी कांचन) आणि संतोष रामचंद्र चव्हाण (वय ४५, रा.यशवंतनगर, यवत, ता. दौंड) हे दोघे लोकांकडून पैसे घेऊन कल्याण क्लोज मटका जुगार खेळवत असल्याचे आढळले. दरम्यान, चौकशीदरम्यान हा मटका जुगार राजेंद्र उर्फ राजू पवार (रा. जय मल्हार रोड, उरुळी कांचन) आणि विक्रांत उर्फ विकी कांचन (रा. दत्तवाडी, उरुळी कांचन) यांच्या सांगण्यावरून चालविला जात असल्याचे पकडलेल्या दोघांनी पोलिसांना सांगितले. या प्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक फौजदार सुनील सस्ते करीत आहेत.
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