पुणे

Pune Crime : गुंड नीलेश गायवळ टोळीतील फरार आरोपीला अटक

कुख्यात गुंड नीलेश गायवळ टोळीशी संबंधित आणि ‘मकोका’च्या दोन गुन्ह्यांमध्ये चार महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला सोलापूर जिल्ह्यातून अटक केली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश गायवळ टोळीशी संबंधित आणि ‘मकोका’च्या दोन गुन्ह्यांमध्ये चार महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला वारजे माळवाडी पोलिसांनी सोलापूर जिल्ह्यातून अटक केली.

