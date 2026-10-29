आता पोलिसांविरोधात मोर्चा : आदित्य ठाकरे
पुरावे असूनही अटक होत नसल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात अद्याप मुख्य सूत्रधाराला अटक का करण्यात आली नाही, असा सवाल शिवसेना (यूबीटी) आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. या प्रकरणात पोलिसांकडे पुरावे असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी थेट पोलिसांच्या विरोधातच आता मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येला महिना उलटूनही तपासात अपेक्षित कारवाई झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ठाण्यात सर्वपक्षीय मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. मात्र पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्याने शिवसेना (यूबीटी) नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्त अशुतोष ठोंबरे यांची भेट घेतली. या वेळी खासदार संजय राऊ, विनायक राऊत अनिल परब उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पोलिसांनी जे आरोपी पकडले आहेत ते सुपारीवाले आहेत. त्यामुळे या हत्येच्या मुख्य सूत्रधाराला जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत कारण समजणार नाही असे ते म्हणाले. पोलिसांनाही मुख्य सूत्रधार कोण आहे, आरोपी कोण आहे, हे माहिती आहे. पोलीस प्रचंड राजकीय दबावात आहेत, असा दावाही आदित्य यांनी केला. पोलीस कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ठाण्याचा बीड: संजय राऊत
खासदार संजय राऊत यांनी ठाण्याचा बीड झाल्याची टीका केली. तपासाबाबत पोलीस आयुक्तांकडे उत्तर नसेल तर ठाणे पोलिस बरखास्त केले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
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