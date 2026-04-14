Pune Drugs : खराडी, हडपसर परिसरात ‘एमडी’ ड्रग्ज विकणाऱ्या दोघांना अटक

पुणे - शहरातील खराडी आणि हडपसर परिसरात एमडी अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या दोघांना विमानतळ पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी अमली पदार्थांसह मोटार आणि दुचाकी असा सुमारे २७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..खराडी बायपास चौकातून फॉरेस्ट पार्ककडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एकजण एम.डी. ड्रग्ज विकण्यासाठी येणार असल्याची माहिती विमानतळ पोलिसांच्या तपास पथकातील पोलिस अंमलदार हरी पुंडे आणि लालू कऱ्हे यांना मिळाली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके यांच्या सूचनेनुसार, तपास पथकाने सापळा रचून प्रीतम प्रफुल्ल कुलकर्णी (वय ३७, रा. साईनाथ नगर, वडगावशेरी) याला ताब्यात घेतले..त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून ३.५९ ग्रॅम एमडी पावडर आणि एक दुचाकी जप्त करण्यात आली. त्याच्याकडे चौकशी केली असता उबेद अन्सार खान (वय २७, रा. सय्यद नगर, हडपसर) या दुसऱ्या आरोपीची माहिती समोर आली. उबेद हा खुळेवाडी परिसरात ड्रग्ज विक्री करण्यासाठी आला असता पोलिसांनी त्यालाही ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून चार ग्रॅम एम.डी. पावडर आणि मोटार जप्त करण्यात आली..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांच्या आदेशानुसार पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके यांच्या पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड, कर्मचारी लालू कऱ्हे, हरीप्रसाद पुंडे, अंकुश जोगदंडे, योगेश थोपटे, रूपेश पिसाळ, सचिन मांजरे, राहुल जोशी, प्रशांत सुतार, सागर कासार आणि अंबादास चव्हाण यांनी ही कामगिरी बजावली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड करत आहेत.