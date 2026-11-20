लोणी काळभोर - पुणे शहर, पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून सहा महिन्यांसाठी तडीपार केलेले असतानाही तडीपारीचा आदेश धुडकावून लोणी काळभोरमध्ये प्रवेश करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला लोणी काळभोर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. विरकर वस्ती परिसरात शेतातील झाडाखाली बसलेल्या या गुन्हेगाराला पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. ही कारवाई बुधवारी (ता. १८) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली..गणेश बाळासाहेब विरकर (वय-४०, रा. विरकर वस्ती, रामदरा रोड, लोणी काळभोर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलीस अंमलदार सचिन सोनवणे यांनी सरकारच्या वतीने फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस अंमलदार सचिन सोनवणे हे अशोक गिरी आणि गणेश खरात यांच्यासोबत बुधवारी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गस्त घालत होते. त्यावेळी विरकर वस्ती परिसरात तडीपार केलेला सराईत गुन्हेगार आल्याची गोपनीय माहिती त्यांना मिळाली. या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तातडीने परिसरात धाव घेतली..यावेळी गणेश विरकर एका शेतातील झाडाखाली बसलेला दिसला. पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सतर्क पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून काही अंतरावरच त्याला पकडले..चौकशीत गणेश विरकर याला पुणे शहर पोलीस सहआयुक्तांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार आणि परिमंडळ सहाच्या पोलीस उपायुक्तांच्या आदेशान्वये १ जून २०२६ पासून सहा महिन्यांसाठी तडीपार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच तडीपारीच्या काळात पुणे जिल्ह्यात प्रवेश करण्यासाठी त्याने कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतली नव्हती.तडीपार आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.