पुणे - शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर परिसरात घडलेल्या तरुणावरील हल्ल्याच्या घटनेनंतर शहर पोलिस दल खडबडून जागी झाले आहे. शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी राबविलेल्या ‘ऑल आऊट’ आणि ‘कोंबिंग ऑपरेशन’मध्ये ६८ अवैध शस्त्रे जप्त करण्यात आली. या मोहिमेत अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी ६५ गुन्हे दाखल करून ३१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..शहरात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. कोयता गॅंग आणि गुंड टोळक्याकंडून शहरात धुडगूस सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिस दलाच्या सातही परिमंडळ आणि गुन्हे शाखेच्या पथकांनी २६ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान ही विशेष संयुक्त मोहीम राबविली.या कालावधीत शहरातील ७१ ठिकाणी कोंबिंग ऑपरेशन, ४२ ठिकाणी नाकाबंदी आणि ९० ठिकाणी पायी गस्त घालण्यात आली. नाकाबंदीदरम्यान एक हजार ३२५ वाहनांची कसून तपासणी करून ३१ जणांवर, तर एका मद्यपी वाहन चालकावर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय ३६२ हॉटेल, लॉजेस तसेच संवेदनशील ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली..या मोहिमेत गंभीर गुन्ह्यांतील पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचीही झाडाझडती घेण्यात आली. यामध्ये खुनाच्या गुन्ह्यातील १५१, खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी २५५ आणि ‘मकोका’अंतर्गत १८४ आरोपींची झडती घेतली. कारागृहातून सुटलेल्या ५२९ आरोपींची तपासणी करून त्यापैकी आठ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली..- तडीपार आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या सात आरोपींना अटक- अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक- दारूबंदी व जुगार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तिघांना अटक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.