पुणे

Pune Crime : मद्याच्या नशेत तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्या पोलिस हवालदाराला अटक; हवालदाराला निलंबित करण्याचे दिले आदेश

मद्याच्या नशेत तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्या पोलिस हवालदाराला चतुःशृंगी पोलिसांनी अटक केली.
police suspended

police suspended

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मद्याच्या नशेत तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्या पोलिस हवालदाराला चतुःशृंगी पोलिसांनी अटक केली. बबन अशोक वाघ असे अटक करण्यात आलेल्या हवालदाराचे नाव आहे. पोलिस उपायुक्त हृषीकेश रावले यांनी हवालदाराला निलंबित करण्याचा आदेश दिला आहे.

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