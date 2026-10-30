Ganja Smuggling : गांजा तस्करी करणारा पोलिस अंमलदार शासकीय सेवेतून बडतर्फ

पुणे - तेलंगणा राज्यात १२ किलो गांजासह अटक झालेल्या पुणे शहर पोलिस दलातील एका पोलिस कर्मचाऱ्याला शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. नितीन ज्ञानू शिंदे असे बडतर्फ करण्यात आलेल्या पोलिस अंमलदाराचे नाव आहे. .पुणे शहर पोलिस दलाचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (प्रशासन) संजय पाटील यांनी हा आदेश जारी केला. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, विश्रामबाग वाहतूक विभागात कार्यरत असलेला पोलिस अंमलदार नितीन शिंदे हा सात ऑक्टोबर २०२६ पासून आजारपणाचे कारण देऊन रजेवर होता..या कालावधीत तो अमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतल्याचे समोर आले. २५ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणा राज्यातील वारंगल जिल्ह्यातील नेक्कोंडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी त्याला १२ किलो गांजासह पकडले. याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध एनडीपीएस ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती..विश्रामबाग वाहतूक विभागाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला. नितीन शिंदे याचे हे कृत्य पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन करणारे आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारे आहे, असे अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.