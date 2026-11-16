Shirur Crime : एसीबी पथकाच्या हातावर तुरी देऊन लाचेच्या रकमेसह पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला सापळा रचून पकडले

शिरूर - शिरूर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी स्वतःसह वरिष्ठांच्या नावाने ९५ हजार रूपयांची लाच घेतलेला आणि लाच स्विकारताना घटनास्थळी दाखल झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाच्या हातावर तुरी देऊन लाचेच्या रकमेसह पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला एसीबीच्या पथकाने आज येथील नगर परिषद कार्यालय परीसरात सापळा रचून पकडले..सतीश नाथाराव मुंढे (वय-४५) असे अटक केलेल्या पोलिस हवालदाराचे नाव असून, तो शिरूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होता. अटक करून विशेष न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने त्याला शुक्रवार (ता. २०) पर्यंत पोलिस कोठडी दिली. शिरूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी तसेच या प्रकरणात मदत करण्यासाठी मुंढे याने तक्रारदाराकडे एक लाख रूपये लाचेची मागणी केली होती..संबंधिताने याबाबत एसीबी ला कळविल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने सापळा लावला. तडजोडीअंती ठरलेली ९५ हजार रूपयांची लाच स्विकारताना त्याठिकाणी एसीबीचे पथक दाखल झाले. या पथकाची चाहूल लागताच मुंढे हा लाचेची रक्कम व संबंधित प्रकरणाची कागदपत्रे घेऊन पसार झाला. तीस सप्टेंबर २०२६ ला टाकळी हाजी (ता. शिरूर) पोलिस दूरक्षेत्र येथे हा थरारक प्रकार घडल्यानंतर पोलिस दलासह सामाजिक - राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली होती..एसीबी ने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिस हवालदार मुंढे याच्याविरूद्ध त्याचवेळी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गेले दीड महिना तो फरारच होता. शिरूर पोलिसांसह एसीबीचे पथक त्याचा शोध घेत होते. दरम्यान, मुंढे हा शिरूर नगर परिषद परीसरात येणार असल्याची माहिती मिळताच एसीबी चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, उपअधीक्षक सतीश वाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुहास हट्टेकर यांच्या पथकाने सापळा लावून त्याला पकडले. गेले दीड महिना पोलिसांना व एसीबीला गुंगारा देणाऱ्या पोलिस हवालदार मुंढे याला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने त्याला शुक्रवार पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..लाचखोर पोलिस हवालदार सतीश मुंढे याने, 'वर माझा बाप बसलाय त्याला हे पैसे द्यावे लागतात', असे म्हणत तब्बल ९५ हजारांची लाच घेतली व एसीबी च्या पथकाची चाहूल लागताच लाचेची रक्कम व गुन्ह्यातील महत्त्वाची कागदपत्रे घेऊन तो पसार झाला होता. अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात केलेले प्रयत्न अपयशी ठरल्याने आज एसीबी च्या पथकाने त्याला बेड्या ठोकल्या. विशेष न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची कोठडी दिल्याने लाचखोर मुंढे ची अधिक चौकशी होणार आहे..त्यातून मुंढे याला लाच घ्यायला लावणारा वरिष्ठ अधिकारी कोण याच्या मूळापर्यंत तपास जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे. मुंढे याने नेमक्या कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नावाने लाच मागितली याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली असून, मुंढेवरील कारवाई नंतर वरीष्ठांचीही चौकशी होणार का, याकडे सामान्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.