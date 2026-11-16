पुणे

Shirur Crime : एसीबी पथकाच्या हातावर तुरी देऊन लाचेच्या रकमेसह पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला सापळा रचून पकडले

लाचखोर पोलिस हवालदार सतीश मुंढे याने, 'वर माझा बाप बसलाय त्याला हे पैसे द्यावे लागतात', असे म्हणत तब्बल ९५ हजारांची लाच घेतली.
Police Constable Satish Mundhe

Police Constable Satish Mundhe

sakal

नितीन बारवकर
Updated on

शिरूर - शिरूर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी स्वतःसह वरिष्ठांच्या नावाने ९५ हजार रूपयांची लाच घेतलेला आणि लाच स्विकारताना घटनास्थळी दाखल झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाच्या हातावर तुरी देऊन लाचेच्या रकमेसह पसार झालेल्या पोलिस हवालदाराला एसीबीच्या पथकाने आज येथील नगर परिषद कार्यालय परीसरात सापळा रचून पकडले.

Loading content, please wait...
crime
bribe
shirur
Police Station
Arrested
ACB
police constable