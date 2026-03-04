पुणे

Pune Crime : ध्वनी प्रदूषणाविरोधात पोलिसांचा बडगा! तीन हजार बुलेट दुचाकीस्वारांवर कारवाई; कर्णकर्कश ८७० सायलेन्सरवर चालवला बुलडोझर

पुणे शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कठोर पावले उचलली. सुमारे तीन हजार बुलेट दुचाकीस्वारांवर केली कारवाई.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कठोर पावले उचलत कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या सुमारे तीन हजार बुलेट दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली. नियमबाह्य सायलेन्सर लावून सार्वजनिक शांततेचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करत २८ लाख १७ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. शहरात वाढत असलेल्या वायू, ध्वनी प्रदूषणाबाबत ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेद्वारे आवाज उठविला होता.

