Pune Crime : ध्वनी प्रदूषणाविरोधात पोलिसांचा बडगा! तीन हजार बुलेट दुचाकीस्वारांवर कारवाई; कर्णकर्कश ८७० सायलेन्सरवर चालवला बुलडोझर

पुणे - शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कठोर पावले उचलत कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या सुमारे तीन हजार बुलेट दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली. नियमबाह्य सायलेन्सर लावून सार्वजनिक शांततेचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करत २८ लाख १७ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. शहरात वाढत असलेल्या वायू, ध्वनी प्रदूषणाबाबत ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेद्वारे आवाज उठविला होता. .शहराच्या विविध भागांमध्ये ‘मॉडिफाईड’ सायलेन्सरच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे ध्वनी प्रदूषण वाढले आहे. परिणामी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आणि निवासी परिसरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः हा कर्णकर्कश आवाज रात्रीच्या वेळी अधिक त्रासदायक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेतली..शहर वाहतूक पोलिस शाखेकडून या विशेष कारवाईत दोन हजार ८२२ बुलेट दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ८७० वाहनांवरील नियमबाह्य सायलेन्सर काढून जप्त केले. संबंधित वाहनधारकांकडून आकारलेल्या दंडांपैकी २३ लाख १५ हजार रुपये शासनाकडे जमा झाले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पाटील यांनी दिली..दरम्यान, हे सायलेन्सर पुन्हा वापरात येऊ नयेत, यासाठी पोलिसांनी बुधवारी (ता. ४) येरवड्यातील वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात ८७० सायलेन्सरवर बुलडोझर फिरवून ते नष्ट केले. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही अशीच कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा त्यांनी या वेळी दिला. नागरिकांनी कर्णकर्कश सायलेन्सरचा वापर टाळून ध्वनी प्रदूषण टाळावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.