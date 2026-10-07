Uruli Kanchan News : पोलिसांच्या कर्तव्य भावनेने मजूर दांपत्याला मिळाला आधार! खाकी वर्दीतील माणुसकी आली धावून

उरुळी कांचन - वेळ पहाटे २.४५ ची, स्थळ-उरुळी कांचन, येथील तळवाडी चौक, रस्त्यावर चिटपाखरू नाही अन् पत्नीला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या वेदना... पती राजू काळे झाला सैरभैर... मदतीला आला रात्रपाळी वर असलेले पोलीस कर्मचारी... असह्य झालेली महिला.... परगावावरुन मजूरीसाठी आलेले दांपत्य... मदतीसाठी कोणाकडे धावा घ्यायचा म्हणून निर्माण झालेला कठिण प्रसंग... अखेर ११२ पोलिस सहाय्यता क्रमांकावर साधलेला संपर्क... या संपर्कातून घटनास्थळी धाव घेतलेल्या कर्तव्यदक्ष पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या माणुसकीच्या भावनेतून त्या महिलेची रस्त्यावरच झाली प्रसुती. अन् बाळ व बाळंतीण सुखरुप राहण्याची घटना उरुळीकांचन येथे बुधवारी (दि.७) घडली..सोलापूरच्या अडमगाव येथून उपजिविकेसाठी मजूरीच्या शोधात शिंदवणे येथे आलेल्या राजू भगवान काळे व त्यांची पत्नी ज्योती राजू काळे यांच्यावर परिस्थितीने आणलेल्या या दुर्दैवी प्रसंगात उरुळीकांचन पोलिसांच्या कर्तव्यनिष्ठ तत्परतेने महिलेचा व बाळाचा जीव वाचल्याचा प्रसंग घडला आहे. मजुरीचे शोधात या दांपत्याला रोजगार न मिळून उलट गरोदर पत्नी ज्योतीला अचानक प्रसुतीच्या वेदना जाणवू लागल्याने हे दांपत्य वाहनाच्या शोधात शिंदवणे रस्त्यावरील तळवाडी चौकात मदतीला माणूस शोधत होते..परंतु पहाटेच्या पावणेतीनच्या वेळेत या अनोळखी असलेल्या या भागात मदतीला कोण धावून येत नसल्याने हे दांपत्य मदतीच्या प्रतिक्षेत भांबावून गेले होते. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यास वाहन मिळत नव्हते, तर मदतीला कोण धावत नसल्याने अखेर या महिलेच्या पती राजू याने उद्मवलेल्या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी ११२ या पोलिस सहाय्यता क्रमांकावर संपर्क साधून मदतीसाठी याचना केली. हा सहाय्यता क्रमांक थेट उरुळीकांचन पोलिस ठाण्यात धडकला गेल्याने पोलिस ठाण्यात हजर असलेल्या पोलिस हवालदार दत्तात्रय गाडेकर व ठाणे अंमलदार राहुल आव्हाळे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..त्यानंतर रुग्णवाहिका मिळावी म्हणून सुरू झालेला प्रयत्न व पहाटेची वेळ या वेळेत रुग्णवाहिका मिळत नसल्याची कल्पना येताच पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्थानिकांची मदत घेत महिलेला खाजगी वाहनाने हलविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महिलेची प्रसूती होण्याची वेळ उद्भवल्याने रस्त्यावरच स्थानिकांच्या मदतीने कपड्यांचा आडोसा घेत महिलेची रस्त्यावरच प्रसूती केली..पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या या कर्तव्य तत्परतेने व स्थानिकांनी दाखविलेल्या मदतीतून या महिलेची प्रसूती यशस्वी झाली असून बाळ व बाळंतीण सुखरूपपणे स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. पोलिस कर्मचारी दत्तात्रय गाडेकर व राहुल आव्हळे यांनी दाखविलेल्या कर्तव्याच्या माणूसकीने या दांपत्याला केलेली आर्थिक मदतही या संकटकाळात मोठी आधार ठरली आहे. या प्रसूतीच्या रुपाने दांपत्याला पुत्रप्राप्ती झाल्याने या दांपत्याचा आनंद गगणात मावेणासा झाला होता. परिसरात पोलिसांच्या या कर्तव्यदक्षतेचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.